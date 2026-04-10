Catalunya frega el rècord amb una nit tropical a inicis d'abril

Catalunya viu uns dies d'abril molt càlids per l'època de l'any. Poques hores després que, per primera vegada aquest 2026, se superés el llindar dels 30 graus, s'ha registrat la primera nit tropical. Es tracta d'un fet bastant excepcional i, de fet, és el segon any en què es produeix abans.
Mínima per sobre dels 20 ºC
Es considera nit tropical quan el termòmetre no baixa dels 20 graus, un fet que s'ha multiplicat els darrers anys a causa de l'impacte del canvi climàtic. Se'n produeixen moltes més i tendeix a avançar-se el calendari.
De fet, segons el Meteocat, una nit tropical un 10 d'abril és la segona més matinera d'ençà que hi ha dades significatives per al conjunt del país. L'any passat, per exemple, va ser un 29 de maig.
Portbou, un dels punts calents de Catalunya
La mínima més alta s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 21,6 ºC. Es tracta d'un observatori del Meteocat situat a 200 metres d'altitud i, per tant, fora del nucli urbà d'aquest municipi de l'Alt Empordà. Un fet que afavoreix assolir rècords de vent i també de temperatures nocturnes molt altes.
De fet, és un dels pocs punts del país que, oficialment, ha superat el llindar dels 30 graus... com a mínima, el que es denomina una nit roent.
Quina diferència hi ha entre nits tropicals, tòrrides i roents?
Les mínimes extremadament altes afecten la salut ja que ens impossibiliten descansar i dormir bé. En aquest sentit, es parla de nits tropicals, tòrrides i roents. Ara bé, com es diferencien?
- Nit tropical: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC
- Nit tòrrida: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC
- Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 30 ºC