Catalunya viu la primera nit tropical de l'any

Primera nit tropical del 2025 a Catalunya abans d'acabar el maig. Una circumstància que es produeix quan les temperatures mínimes no baixen dels 20 ºC, un fet que s'ha multiplicat els darrers anys a causa del canvi climàtic.

La localitat de Portbou, a l'Alt Empordà, ha estat la primera a registrar una nit tropical a Catalunya aquest any 2025. Concretament, el termòmetre s'ha quedat en 20,1 ºC a les 4.43 de la matinada. Una hora i mitja després, quan tot just el sol despuntava, la temperatura ja era de 22,2 ºC, segons el registre del Servei Meteorològic de Catalunya. La nit anterior, per cert, la mínima ja havia estat quasi tropical: amb un valor de 19,8.

A Barcelona, de fet, s'ha fregat el llindar que marca oficialment una nit tropical. Concretament, a l'estació del Raval, la mínima no ha baixat dels 19,9 ºC. Aquest barri del centre de la capital catalana és un dels que registra les temperatures nocturnes més elevades, tant per la proximitat al mar com per l'efecte illa de calor de ser una de les zones més denses de la ciutat i amb menys espais verds.

En altres localitats costaneres com Badalona no ha baixat dels 19,0 ºC mentre que a Roses, aquesta primera nit de maldormir, el termòmetre s'ha quedat en 18,1 ºC.

Mínimes 29 de maig de 2025

Portbou (Alt Empordà): 20,1 °C

Barcelona-el Raval (Barcelonès): 19,9 ºC

Badalona-Museu (Barcelonès): 19,0 ºC

Roses (Alt Empordà): 18,1 ºC

Màximes que poden arribar als 37 ºC

La primera nit tropical de l'any -que tindrà continuïtat els primers dies- anticipa una jornada de calor molt intensa. Ahir dimecres, ja es van superar els 36 ºC en localitats de l'interior de les Terres de l'Ebre com Vinebre i Benissanet mentre que a Ponent també es va superar, per primera vegada aquest 2025, el llindar dels 35 ºC. Aquest dijous, de fet, els registres encara poden ser superiors.