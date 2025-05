Temperatures de juliol a finals de maig: superarem rècords de calor?

Després d'una primavera molt suau, els dies previs a l'inici de l'estiu climàtic estaran marcades per temperatures disparades més pròpies de juliol. Aquest dimecres, per primera vegada aquest 2025, s'ha superat el llindar dels 35 ºC. Els valors més alts es registraran a Ponent, amb màximes que poden arribar als 36-37 ºC, però difícilment es batran rècords al conjunt del país.

Primers 35 ºC de l'any

Aquest dimecres, com es preveia, s'ha superat per primera vegada el llindar dels 35 ºC en diversos punts de les Terres de l'Ebre i de Ponent. El valor més elevat ha estat a Vinebre amb 36,5. En aquest observatori de la Ribera d'Ebre, per cert, el rècord d'un mes de maig es va registrar el 2022 amb un valor de 38,2 ºC, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

A continuació, els registres més elevats del dimecres 28 de maig:

Vinebre (Ribera d'Ebre) 36,5 ºC

Benissanet (Ribera d'Ebre) 36,4 ºC

El Masroig (Priorat) 35,3 ºC

Seròs (Segrià) 35,3 ºC

Ascó (Ribera d'Ebre) 35,0 ºC

Alcarràs (Segrià) 34,9 ºC

L'actual episodi de calor, que s'allargarà fins al cap de setmana, pot deixar valors de fins a 37 ºC i també superar els 30 ºC a bona part de l'interior i, fins i tot, en alguna vall pirinenca.

Malgrat ser valors clarament per sobre dels normals per l'època, més propis de mitjan juliol, ja ha esdevingut habitual arribar al llindar dels 35 ºC abans de l'estiu. L'any passat, per exemple, es va produir justament el 29 de maig.

Lluny dels rècords absoluts de calor

Es batrà el rècord absolut de calor d'un maig a Catalunya? Quasi segur que no. El valor més alt es va registrar a Anglès (la Selva) amb 38,5 ºC i a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) amb 38,3. També han superat el llindar dels 38 tant Vinebre com Sant Salvador de Guardiola. Bona part d'aquests valors es van registrar en una calorada històrica el 21 i 22 de maig del 2022. Aleshores, 90 de les 152 estacions de xarxa del Meteocat amb més de 10 anys de dades van batre rècords.