Catalunya supera el rècord de dies per sobre dels 40 graus

Mai un any havia tingut tants dies de calor extrema. La calor fa batre el rècord de dies per sobre dels 40 °C a Catalunya. El rècord s'ha batut quan vora les 12:30 en dues poblacions -Montmell i Vallirana- han superat els 40 graus i s'ha establert com el 15è dia de l'any en què se supera aquesta alta temperatura.
Tot i això, s'espera que demà les temperatures encara s'enfilin més i es pugui ampliar el nombre de dies en un mateix any. El segon any amb major nombre de jornades en què se superen els 40 °C va ser el 2021, amb 14 dies.
Cap de setmana idoni per batre rècords de calor
Aquesta situació sense precedents ve acompanyada per un cap de setmana infernal en termes meteorològics i l'alerta del Meteocat. Durant aquest dissabte part del territori català se situa en una alerta de perillositat de 5/6, concretament s'hi situa l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Priorat, Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
Però l'onada de calor ni -probablement- el rècord s'atura aquí. De cara al diumenge es preveu un major repunt de les temperatures i el Meteocat ha situat l'alerta en 17 comarques, les quals estaran sotmeses a un grau de perillositat de 6/6. Aquestes són Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Es preveu que es puguin registrar temperatures que arribin als 44 o 45 graus, el que faria que es batés un altre rècord, el de la temperatura màxima mai registrada a Catalunya. Tot i que és difícil, hi ha probabilitats de superar la temperatura rècord de 45,4 graus, registrada a Figueres el 2023.
Se superarà la temperatura màxima?
El 18 de juliol de 2023 ha estat fins ara el dia més calorós de Catalunya. Es van combinar dos factors que van provocar que s'assolissin temperatures mai vistes. Concretament, una massa d'aire molt càlid d'origen africà es va veure agreujada pel vent de garbí, de component sud-oest. Aquest fet va convertir les comarques gironines, especialment l'Empordà, amb un autèntic forn. També es van registrar rècords de calor en punts de la Catalunya Central i Ponent.
Quatre pobles van superar els 45 ºC
Fins al 18 de juliol de 2023, el rècord de calor de Catalunya se situava en 43,8 ºC, segons les dades del Meteocat. Aquest valor s'havia registrat el 29 de juny de 2019 a Alcarràs, pocs minuts després que Artés arribés a 43,6.
Tanmateix, el pic de calor de fa dos anys va ser excepcional. No només va esmicolar l'anterior rècord amb més d'un grau i mig fins als 45,4, sinó que va deixar temperatures excepcionals a desenes de localitats.
En aquest sentit, fins a quatre poblacions van superar per primera i única vegada els 45 graus, un llindar que, a banda de Catalunya, només s'hi ha arribat a onze estats europeus, bàsicament del Mediterrani i els Balcans, però també Rússia.