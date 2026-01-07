La crisi de la dermatosi no s'acaba: nou brot a Catalunya

Nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. Es tracta d'una explotació extensiva amb un cens d'uns 100 animals on no s'havia vacunat tot el ramat. Concretament, s'ha confirmat que hi ha quatre vaques de pastura afectades pel virus. Tot i que una part de l'explotació d'aquesta granja estava immunitzada, s'hauran de sacrificar els 106 bovins.
Aquest nou focus -que ja és el divuitè de Catalunya- implica un nou radi i afecta 111 municipis, que ja tenien restriccions prèvies perquè es trobaven dintre dels radis de focus detectats els últims mesos. De moment, s'espera que aquestes s'allarguin almenys durant 45 dies, període en què es preveu que finalitzar el sacrifici. D'altra banda, també s'ha activat un perímetre de protecció de 20 km i una zona de vigilància de 30 km.
La coordinadora d'UP, Raquel Serrat, ha exposat que el pagès de l'explotació afectada hauria tingut dificultats per arreplegar totes les vaques. Serrat ha criticat que l'administració no s'hagi assegurat que tots els animals de la comarca havien rebut el vaccí: "Si l'obligació és vacunar, s'ha de fer complir".
Des del Departament d'Agricultura s'havia donat instruccions de vacunar tots els animals de les zones de vacunació I i II abans del 31 de gener. En aquest sentit, el Govern informa que el 99% del bestiar que es troba a les comarques dintre dels radis afectats ja està vacunat.
Dels 180 municipis afectats pel primer focus detectat el passat mes d'octubre, 22 sí que aixecaran restriccions aquest divendres 9 de gener. Els 158 restants, però, continuaran amb limitacions a causa d'altres radis actius, siguin relatius als casos del sud de França o al nou focus de Capmany.
Els municipis que quedaran exempts de limitacions són Begur, Brunyola i Sant Martí Sapresa, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Campllong, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Llagostera, Mont-Ras, Palafrugell, Palamós, Regencós, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Vall-llobrega, Vidreres, Vilobí d’Onyar.