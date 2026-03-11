El brot de pesta porcina ara sí que és a Collserola

Que s’hagi trobat un positiu per pesta porcina al terme municipal de Barcelona -tal com ha avançat aquest matí Nació- no ha estat cap sorpresa per tots aquells que fa setmanes segueixen l’evolució de la crisi. De fet, s’ha localitzat molt a prop del cas de Sant Just Desvern que va obligar a ampliar les restriccions a aquest municipi i també a Esplugues de Llobregat. Tanmateix, l’impacte social de la mesura és molt important: el tancament del conjunt del parc natural de Collserola no serà curt i afecta zones tan populars com la carretera de les Aigües. I a l’horitzó, el pas del Tour de França en el marc del Grand Départ que acollirà la capital catalana.
El brot de pesta porcina ja és a Collserola
Durant setmanes, de manera errònia, molts mitjans van parlar del brot de pesta porcina a Collserola. Tanmateix, en cap cas afectava ni la serra ni la zona delimitada com a parc natural. Els dos primers senglars infectats es van localitzar a tocar del campus de la UAB i el virus es va contenir bàsicament entre els termes de Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès.
Això no obstant, el positiu localitzat a Sant Cugat del Vallès a finals de desembre va suposar un punt d’inflexió. Malgrat l’esforç de blindar les infraestructures, almenys un porc infectat va ser capaç de travessar l’autopista AP-7. A partir d’aquí, la pesta porcina va començar a tenir molt camp per córrer.
Els senglars infectats localitzats a Molins de Rei van ser els primers que estaven a l’interior del parc natural de Collserola, segons explica el director-gerent, Raimon Roda, en declaracions a Nació. "A partir d’aquí teníem molt clar que aniria avançant en direcció sud", afegeix. De fet, en les darreres setmanes s’han succeït les troballes a municipis com Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i, ara, Barcelona.
Un parc natural amb 400 accessos
Si entenem Barcelona com una gran metròpoli, Collserola n’és el parc central. En aquest sentit, s’estima que cada any rep més de 5 milions de visites. Hi ha un total de 400 accessos, però el gruix de persones es concentra en una desena de punts. És en aquests on les diverses policies municipals -també la Guàrdia Urbana de Barcelona- han centrat els esforços per intentar limitar l’accés al parc natural.
De fet, en les darreres setmanes s’havien deixat de fer controls fixos al vessant vallesà i havien passat a ser itinerants. Més enllà que es puguin reforçar, Raimon Roda apel·la a la "responsabilitat individual" per evitar la propagació del virus i també per facilitar les tasques de contenció del virus. De moment, no estan previstes batudes a l’interior de parc, però si captures amb grans gàbies.
Ni bici, ni running, ni senderisme… I el Tour?
Barcelona s’ha convertit en el novè municipi amb positius de pesta porcina -fins ara eren cinc del Vallès Occidental i tres del Baix Llobregat-. Malgrat que el senglar mort estava a prop de límit amb Sant Just Desvern, el Departament d’Agricultura ha decidit tancar el conjunt de Collserola.
D’aquesta manera, de manera indefinida es prohibeix l’accés al medi natural i la realització d’activitats com senderisme, running o ciclisme en zones tan populars com la carretera de les Aigües, el pantà de Vallvidrera o l’entorn del Tibidabo. Òscar Ordeig, que ha comparegut d’urgència poc després de la notícia avançada per Nació, ha remarcat que els desplaçaments de persones que viuen o treballen a la zona continuaran garantits. "La gent podrà anar als negocis, als equipaments i a les parades de transport públic", ha assegurat el conseller d’Agricultura.
Ara mateix és impossible predir quan s’allargarà aquesta situació, però el que és evident que no serà curt, com admet el mateix director del parc natural, que ja han suspès totes les activitats d’educació ambiental previstes fins a final de curs.
A més, en el calendari barceloní hi ha una data marcada en vermell: 4-6 de juliol. El Gran Départ del Tour de França inclou una etapa, la segona, que recorrerà bona part de Collserola abans d’entrar a la capital catalana. Si el brot de la pesta porcina es manté actiu en aquesta zona, caldrà veure si això pot limitar-ne la presència de públic.
El parc natural ha de continuar funcionant
Un dels elements més importants en la gestió d’un parc natural és l’ús públic. Ara bé, la seva funció primordial és assegurar la conservació de la biodiversitat i el paisatge. Serà compatible fer-ho mentre es manté una intensa campanya per reduir a la mínima expressió la població de senglar a la serra?
"Caldrà molta coordinació”, admet el biòleg Raimon Roda. En aquest sentit, recorda la importància de mantenir els projectes de gestió forestal -entre altres, per reduir el risc d’incendi- i els seguiments científics. També considera clau avaluar com afecta l’ecosistema la probable erradicació d’una espècie intrínseca com és el senglar.
Els municipis afectats pel brot de pesta porcina
El conseller d'Agricultura ha comparegut arran de la notícia de Nació, però no serà fins aquest dijous que s'actualitzarà la xifra de positius. En aquest sentit, almenys n'hi ha 216 -els 215 de la setmana passada i el de Barcelona-.
Hi ha un total de nou municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
I nou municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)