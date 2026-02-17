La pesta porcina s'escampa: confirmen un positiu a 13 km del brot inicial

La pesta porcina africana s'escampa. El Ministeri d'Agricultura, segons ha pogut saber Nació, ha confirmat un cas a més de 13 quilòmetres del brot original. En aquest sentit, s'han detectat set nous senglars infectats, un dels quals al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
L'expansió del brot augmenta la preocupació tan de l'administració i del sector, ja que l'afectació s'està expandint més enllà de la zona inicial d'alt risc. De fet, aquests nous contagis arriben poc després que divendres passat es confirmessin dos casos a Molins de Rei, que van suposar els primers positius detectats fora del radi de sis quilòmetres.
Davant d'aquest escenari, el conseller Òscar Ordeig ha comparegut aquesta mateixa tarda per donar explicacions sobre l'evolució del brot i desgranar l'estratègia del Govern per afrontar la crisi. "Entrem en una nova fase", ha assegurat el titular d'Agricultura. En aquest sentit, es preveu redoblar els esforços per capturar animals a la zona de baix risc per reduir el risc de contagis. Cal recordar que quan el brot ja fa més de dos mesos i mig que es va iniciar, el nombre de positius no para de créixer i ja arriba a 162.
Ja són set municipis amb positius
Sant Feliu de Llobregat s'ha convertit en el segon municipi del Baix Llobregat amb positius després de Molins de Rei. Una situació que se suma als cinc del Vallès Occidental on s'han identificat senglars infectats: Cerdanyola, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès (considerats la zona zero), però també Terrassa i Rubí.
D'aquesta manera, Sant Feliu de Llobregat passa a formar part de la zona d'alt risc, dies després que s'hi sumessin els municipis de Molins i el Papiol. Actualment, ja són 16 les poblacions on s'apliquen restriccions d'accés al medi natural, ja que també s'hi inclou una part de Barcelona, concretament els barris de Vallvidrera, les Planes i Tibidabo.
Ordeig, a preguntes de Nació, ha justificat que no s'hagin ampliat les limitacions en un radi de sis quilòmetres al voltant del nou positiu, que es considera focus secundari. "És una decisió fruit de l'acord entre Europa, el Ministeri i el Departament. El criteri que s'imposa és el dels tècnics", ha apuntat el conseller d'Agricultura. A més, ha reiterat les disculpes a la ciutadania per les molèsties ocasionades i, respecte al sector porcí, ha recordat que és una "carrera de fons". "Els 13 països europeus que han tingut pesta porcina han tardat temps. No serà en poques setmanes", ha conclòs.