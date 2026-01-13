La factura de la pesta porcina: pèrdues de 63 milions en un sol mes

Els productors de porcí van perdre 63 milions d'euros només el mes de desembre a causa de la pesta porcina africana. Aquest és el balanç d'Unió de Pagesos que assegura que el tancament del 15% del mercat exterior ha obligat a rebaixar als preus de manera radical. En aquest sentit, si l'any passat cada porc suposava un benefici de 22 euros, actualment provoca un dèficit de 36 euros per animal. El sindicat augura que la situació es mantindrà tot el 2026 i que accelerarà el procés d'integració amb les grans càrnies.
Pèrdua del 15% dels mercats
El brot de la pesta porcina africana va suposar un tancament de la majoria dels mercats exteriors. Progressivament, es va aconseguir regionalitzar-ho: en el cas de la Unió Europea només la seixantena d'explotacions situades en un radi de 20 quilòmetres mentre que a la Xina –que acapara el 10% de la producció catalana- al conjunt de les comarques de Barcelona. Tanmateix, un mes i mig després, països com el Japó, Filipines i Mèxic continuen vetant els productes porcins procedents del nostre país.
Per tot plegat, Catalunya ha perdut el 15% dels mercats. Un excés de producció que ara “s'ha de recol·locar a la Unió Europea”, explica Rossend Saltiveri, responsable de Porcí d’Unió de Pagesos. Per fer-ho possible, el preu ha baixat de manera contundent. Abans del brot se situava en 1,30 euros per quilo i ara no passa d'1,05. Per comparar-ho: els dos últims anys es van tancar al voltant dels 1,6 euros.
D'aquesta manera, mentre el 2025 cada porc engreixat en una granja catalana suposava un benefici de 22 euros, ara el dèficit s'enfila fins als 36 euros. “La crisi de la pesta s'endurà tots els guanys de l'any passat i no n'hi haurà prou”, apunta Saltiveri. En aquest sentit, les pèrdues de 63 milions del passat desembre es podrien multiplicar per 12 si no hi ha canvis en el tancament dels mercats.
De moment, no hi ha una data per tancar la crisi. I és que un país no pot ser declarat lliure de pesta fins a un any després de l'ultim positiu detectat. De moment, es continuen localitzant senglars afectats -13 més anunciats aquest dimarts-, però el brot es manté confinat a la zona d'alt risc de l'entorn de Cerdanyola, Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès.
Major concentració del sector
A 1 de desembre de 2025, a Catalunya hi havia registrades 5.254 granges de porcí, 50 menys que a final de 2024. Per tipologies, el 74,6% d’aquestes són d’engreix, mentre que el 14% són granges reproductores i el 7,8% de garrins. El sector fa anys que viu un procés de concentració que fa disminuir el nombre d'explotacions, però augmenta el nombre total d'exemplars.
En aquest sentit, el denominat procés d'integració ja inclou vuit de cada deu de granges. Es tracta d'un model on els animals són propietat de grans empreses com Vall Companys o bonÀrea mentre que el ramader assumeix els costos laborals, les instal·lacions i la gestió dels purins. A canvi, rep un benefici fix per cada porc, independentment de les oscil·lacions del mercat.
“En un context de pèrdues els ramaders busquen l'estabilitat a partir de la integració”, admet Rossend Saltiveri. En aquest sentit, Unió de Pagesos dona per fet que la crisi de la pesta porcina accelerarà un procés que fa molts anys que s'arrossega. “Quan hi ha crisis els processos s'accentuen”, afegeix.