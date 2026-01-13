La xifra de senglars morts per pesta porcina s'enfila fins als 60

La crisi de la pesta porcina africana es manté estable. El rastreig exhaustiu de la zona més pròxima al brot inicial ha permès localitzar 13 senglars més positius. D'aquesta manera, la xifra d'animals infectats s'eleva fins a 60, una situació que entra dins de la lògica. En aquest sentit, les granges de porcs continuen netes i no s'ha trobat cap positiu fora del radi de 6 quilòmetres al focus inicial, els municipis considerats d'alt risc.\r\n\r\nEl Ministeri d'Agricultura ha confirmat en un comunicat aquest dimarts al matí els nous positius. Els 60 senglars afectats formen un total de 15 focus, tres primaris i la resta de secundaris. A més, fins a 622 animals analitzats han estat negatius, 300 capturats de manera directa i 322 trobats morts a la zona afectada i els voltants.\r\n\r\nPer altra banda, l'organisme estatal assenyala que es treballa en una segona tanca de contenció al voltant de la zona afectada al Vallès, especialment per evitar el pas cap al Maresme, aprofitant les carreteres i les vies de tren de la zona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCatalunya, un país que caça molts senglars i quasi no en menja Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n