Cap de setmana amb pluja, neu, vent i mala mar: el Meteocat activa avisos a 12 comarques

Canvi de temps radical després dies d'ambient primaveral. L'arribada d'una massa d'aire freda suposarà un punt d'inflexió. Cap de setmana de pluja, neu, vent i mala mar... Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos de perill meteorològic a un total de 12 comarques, totes de l'extrem nord.
Dissabte de precipitacions generals
El cap de setmana tindrà dues meitats molt diferenciades. Aquest dissabte costarà veure el sol, especialment al matí. Les temperatures, tant les mínimes com les màximes, seran sensiblement inferiors després de dies de suavitat.
Fins al migdia la precipitació es concentrarà al terç nord i a la meitat est, malgrat que podrà ploure en qualsevol punt excepte en comarques de la plana de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A partir de la tarda, les pluges seran més probables al litoral i prelitoral -sobretot a les comarques de Barcelona-, però també a la Catalunya Central i al vessant nord del Pirineu.
La intensitat serà entre feble i moderada. I, atenció, localment aniran acompanyades de tempesta i calamarsa. Malgrat que el Meteocat no ha activat avisos, les quantitats podrien ser localment abundants en punts de la costa central i del quadrant nord-est.
La cota de neu, per la seva banda, començarà relativament alta -1.400 metres-, però a mesura que avanci la jornada i arribi l'aire fred anirà baixant. Acabarà a 800 metres a la cara nord i al voltant dels 1.000 metres a la resta del Pirineu.
Diumenge de vent i neu al Pirineu
Diumenge serà un dia de dues realitats. Fred matinal, sol i estabilitat a bona part de Catalunya, mentre que el Pirineu serà un dia complicat de vent molt fort i neu a pràcticament totes les cotes del vessant nord. En aquest sentit, no serà recomanable fer activitats d'alta muntanya, ja que serà un matí marcat pel perillós fenomen del torb.
El domini del sol -enterbolit en punts del terç oest i de les Terres de l'Ebre- permetrà una remuntada de les temperatures, preludi d'una setmana que tornarà a ser relativament suau. Això sí, el vent no només afectarà el Pirineu, Prepirineu i a l'Empordà en forma de tramuntana, sinó que també ho pot fer de manera més feble el mestral al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
A més, s'esperen onades de més de 2,5 metres en punts de la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur, a causa de les ventades de component nord.
Avís per vent
Llindar que es pot superar: 90 km/h (25m/s). Perill màxim: 4/6. El vent bufarà de component nord i oest. El llindar d'avís és probable que se superi sobretot a cotes altes. Hi haurà torb.
- Val d’Aran (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Alt Empordà (avís taronja)
Avís per neu
Gruix que es pot superar: més de 20 cm per sobre dels 1.200 metres. Perill màxim: 1/6. La cota de neu baixarà fins als 600 metres.
- Val d’Aran (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
Avís per mala mar
L'avís consisteix en un fort temporal marítim amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada, suposant un perill màxim per a la seguretat en espigons, passejos marítims i activitats nàutiques.
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)