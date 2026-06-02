El temps d'aquest dimecres: sol, calma i estabilitat

Després d'una tarda de dimarts amb xàfecs i tempestes al nord del país, dimecres preveu ser un dia tranquil i assolellat. Això sí, les temperatures no variaran molt i els termòmetres arribaran a superar els 30 graus a punts de l'interior.
Al matí, el cel estarà serè, tot i que al quadrant nord-est hi haurà intervals de núvols baixos al llarg del dia. Fins a l'inici del matí també hi haurà alguns núvols en punts de l'interior de la meitat est i a la serralada Prelitoral.
No es preveuen precipitacions durant aquest dimecres i les temperatures seran molt semblants, tot i que la mínima i la màxima baixaran lleugerament. Serà de cara als pròxims dies quan apareguin els canvis més importants en el temps.
Dijous 4 de juny
Per a aquest dijous hi haurà pluja assegurada. El Meteocat ha activat l'avís per intensitat de pluja amb nivell màxim 2/6 en catorze comarques del nord-est del país:
- Alt Empordà (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
La previsió pel cap de setmana no millora, almenys, fins dissabte, ja que divendres encara tindrem algun ruixat al nord del país amb núvols a la meitat nord i dissabte es mantindran els núvols, tot i que hi ha menys probabilitat de pluja.