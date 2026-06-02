02 de juny de 2026

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Terra

El temps d'aquest dimecres: sol, calma i estabilitat

La jornada de dimecres 3 de juny serà l'última d'aquesta setmana en què podrem gaudir de cel assolellat a tot el país, ja que a partir de dijous comencen els ruixats i els núvols

  • Cel rogent pluja o vent al pantà de Sau -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 21:27

Després d'una tarda de dimarts amb xàfecs i tempestes al nord del país, dimecres preveu ser un dia tranquil i assolellat. Això sí, les temperatures no variaran molt i els termòmetres arribaran a superar els 30 graus a punts de l'interior. 

Al matí, el cel estarà serè, tot i que al quadrant nord-est hi haurà intervals de núvols baixos al llarg del dia. Fins a l'inici del matí també hi haurà alguns núvols en punts de l'interior de la meitat est i a la serralada Prelitoral. 

No es preveuen precipitacions durant aquest dimecres i les temperatures seran molt semblants, tot i que la mínima i la màxima baixaran lleugerament. Serà de cara als pròxims dies quan apareguin els canvis més importants en el temps.

Dijous 4 de juny

Per a aquest dijous hi haurà pluja assegurada. El Meteocat ha activat l'avís per intensitat de pluja amb nivell màxim 2/6 en catorze comarques del nord-est del país:

  • Alt Empordà (avís groc) 
  • Bages (avís groc) 
  • Berguedà (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc) 
  • Gironès (avís groc) 
  • Lluçanès (avís groc) 
  • Moianès (avís groc) 
  • Osona (avís groc) 
  • Pla de l'Estany (avís groc) 
  • Ripollès (avís groc) 
  • Selva (avís groc) 
  • Anoia (avís groc)
  • Vallès Oriental (avís groc) 
  • Vallès Occidental (avís groc) 

La previsió pel cap de setmana no millora, almenys, fins dissabte, ja que divendres encara tindrem algun ruixat al nord del país amb núvols a la meitat nord i dissabte es mantindran els núvols, tot i que hi ha menys probabilitat de pluja.

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