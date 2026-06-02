Catalunya tindrà dos nous parcs naturals. A l'espera que enguany s'acabi la tramitació del de Muntanyes de Prades, el Govern ha anunciat el primer pas per crear els de l'Albera i el Montsec. A més, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat l'ampliació de dos espais naturals protegits més: el dels Aiguamolls de l'Empordà i el del Montgrí-Medes. Uns anuncis que coincideixen amb les queixes dels treballadors que han arribat a demanar la destitució del director general de Medi Natural, responsable precisament de la gestió d'aquests paratges.
L'últim parc natural, el 2015
El setembre de 2015 es va declarar el parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser al Ripollès. Des d'aleshores, no se n'ha creat cap de nou i, de fet, alguns sectors consideren que alguns espais tenen dèficits de personals o d'instruments de gestió.
Aquesta sequera de nous espais protegits es podria trencar aquest mateix any. El parc natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena encara la recta final. Fa pocs dies, es va presentar a exposició pública la proposta del decret, l'últim pas abans que el Govern l'aprovi definitivament.
Paral·lelament, l'executiu fa el primer pas per engegar la tramitació de dos més: els de l'Albera i el Montsec. Un anunci que ja havia fet el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a finals del 2024 i que inclou dos parcs naturals més en una segona fase: l'Alta Garrotxa i el Garraf.
Actualment, hi ha tretze parcs naturals i un de nacional -en ple procés d'ampliació-. Amb Prades, l'Albera i el Montsec la xifra total s'elevarà a 17.
Processos de consulta pública
El primer pas dels nous parcs naturals són els processos de consulta pública prèvia. Es tracta de recollir les opinions de la ciutadania a través del portal de participació (participa.gencat.cat) i es completarà amb reunions informatives.
El dia 9 se n'ha previst una al Montsec i també se'n programarà una a l'Alt Empordà. En aquest cas, de fet, ja es va fer una primera trobada el passat mes de març per comunicar l’inici del procediment amb la junta rectora del paratge natural d’interès nacional i amb els alcaldes de la zona. El plantejament és que el parc natural sigui més gran que l'actual figura de protecció que representa el PNIN.
Tal com s'ha fet amb l'espai de Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, de forma paral·lela s’impulsarà també l’aprovació dels respectius plans de protecció dels dos nous parcs per agilitzar processos i disposar des del mateix naixement de l’espai natural protegit del seu corresponent instrument d’ordenació i gestió.
Ampliació de dos parcs naturals més
A banda d'iniciar la tramitació de dos nous parcs naturals, la consellera de Territori també ha anunciat l'ampliació dels Aiguamolls de l'Empordà així com del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter així com impulsar-ne els plans de protecció. En el primer cas, el pla de protecció va ser derogat el 2020, mentre que el Montgrí, Illes Medes i Baix Ter no disposa d’aquesta figura d’ordenació.
En aquest context, s’aprofita per analitzar possibles millores dels àmbits d’aquests espais naturals protegits. Als Aiguamolls es vol corregir la discrepància entre els límits de l’espai natural protegit i de la xarxa Natura 2000 amb els límits del parc, ja que hi ha diversos sectors adjacents que en queden fora. A més, es valora la incorporació de nous sectors.
Pel que fa al Montgrí, la consulta pública prèvia recull que s’han detectat zones adjacents actualment no protegides que mantenen una vinculació funcional i paisatgística amb els terrenys inclosos en el parc. A més, es troben àrees, dins del mateix àmbit, que no disposen d’un nivell de protecció suficient atesa la seva singularitat biològica i la presència d’hàbitats fràgils o rars. Tot i ser dins del perímetre protegit, aquests sectors no disposen d’un instrument de protecció específica, com podria ser la reserva natural parcial, que asseguri la conservació a llarg termini dels seus valors.