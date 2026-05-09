La Generalitat sol·licita ampliar l'únic parc nacional de Catalunya

Catalunya té una vintena d'espais naturals d'especial protecció. La majoria són parcs naturals, però només un rep la qualificació de parc nacional. Es tracta d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un espai d'unes 41.000 hectàrees, que ara es podrien ampliar. Aquesta és, si més no, la voluntat de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la consellera Sílvia Paneque ha sol·licitat formalment al govern espanyol que augmenti la zona protegida cap al sud-est amb la inclusió, entre altres, de la part de la Vall Fosca.
Inici dels tràmits de l'ampliació
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha demanat formalment al Ministeri per a la Transició Ecològica que iniciï els tràmits per impulsar l’ampliació del parc nacional. En la carta, Paneque justifica que “la necessitat de modificació dels límits del ve determinada per la conveniència de millorar la representativitat dels seus sistemes naturals així com d’afavorir la continuïtat i connectivitat ecològica i els objectius de conservació”.
Actualment, el parc nacional té 40.852 hectàrees dividides en 14.119 hectàrees d'espai protegit estricte i 26.733 més de zona perifèrica de protecció. La consellera ha detallat que “l’ampliació proposada té la voluntat de reforçar la coherència territorial i ecològica de l'espai protegit cap al sector sud-est del parc nacional, incloent-hi part de la capçalera de la Vall Fosca”. La proposta també preveu completar el perímetre cap al costat oest, en el sector del Besiberri, a l’EMD de Senet, actualment inclòs en la Xarxa Natura 2000 com a zona d’especial conservació (ZEC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
L'ampliació, segons l'executiu català, incrementarà l'extensió dels sistemes naturals i millorarà la capacitat per a sostenir els processos ecològics del parc nacional, afavorint una continuïtat més gran de les poblacions. En aquest sentit, s’inclouen àrees de distribució d'espècies florístiques i faunístiques amb diferents nivells d'amenaça, com ara la perdiu blanca i el trencalòs, totes dues considerades, respectivament, com a vulnerable i en perill d’extinció al Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada.
“Les potencials zones d'ampliació inclouen zones geològicament interessants com ara carenes, estanys i valls de gran valor paisatgístic i ambiental que asseguren la continuïtat dels hàbitats i la preservació dels elements naturals més rellevants del parc”, assegura Paneque. Així mateix, en la zona de la vall de Besiberri, l’ampliació permet afegir nous valors com ara rodals amb presència de teix i estanys d'alta muntanya.
Què proposa l'ampliació
La proposta inicial que se sotmet ara a consulta pública prèvia preveu incorporar dins el parc nacional i la seva zona perifèrica de protecció els següents terrenys a proposta dels respectius ajuntaments:
- A la Torre de Capdella (Pallars Jussà) la capçalera de la Vall Fosca. Per un costat, s'inclourien dins del parc nacional terrenys de titularitat pública que ara per ara es consideren zona perifèrica (vessant sud de la cresta dels pics Mainera, Saburó Peguera, Subenuix, Dellui i Mariolo, excepte els llacs subjectes a aprofitament hidroelèctric) i, per l'altra, s'incorporaria com a zona perifèrica de protecció el territori comprès entre el riu Flamisell i el riu Riqüerna, el nucli de Capdella i el pic de l'Espada; aquests darrers, espais inclosos en la xarxa Natura 2000 com a ZEC i ZEPA.
- A Vilaller (Alta Ribagorça) s'inclouria com a zona perifèrica de protecció del parc la vall del Besiberri, actualment inclosa en la Xarxa Natura 2000 com a ZEC i ZEPA i pertanyent a l'EMD de Senet.
- En paral·lel s'estudia la viabilitat d'incorporar altres terrenys de titularitat pública de la Generalitat actualment inclosos en zona perifèrica de protecció, com ara la inclusió parcial de la forest Serra del Rei, a Sort (Pallars Sobirà), que tenen interès tant des de la connectivitat com pels valors ecològics i paisatgístics que contenen.
Segons fonts de Territori, la superfície exacta de l'ampliació -amb corresponent nombre d'hectàrees- no es definirà fins que acabi aquesta fase inicial.