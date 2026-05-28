Catalunya iguala el rècord de calor en un mes de maig

Calorada extrema i fora d'època. Aquest dijous s'han assolit els 38,5 ºC, un registre que iguala el rècord de la temperatura més alta en un mes de maig. Tot plegat, a l'espera que divendres s'assoleixi el pic, especialment a les Terres de Ponent on es podrien fregar els 39 graus.
Vinebre torna a trencar registres
Si dimecres Vinebre va enregistrar el valor més elevat d'aquest 2026 (36,6 ºC), aquesta mateixa localitat de la Ribera d'Ebre -coneguda per ser un dels forns de Catalunya- s'ha superat i ha arribat als 38,5.
Es tracta, segons el Meteocat, del mateix valor assolit en la calorada del 22 de maig de 2022 als observatoris d'Anglès (la Selva) i Castellbisbal (Vallès Occidental). I, atenció, perquè no es descarta que aquest divendres pugui ser superat.
Tot plegat, en una jornada en què els valors han estat extremadament elevats per l'època. Més enllà de Vinebre, diverses poblacions de l'interior de les Terres de l'Ebre, de la Catalunya Central i de les comarques gironines han superat el llindar dels 37 ºC. A més, a bona part del país, excepte en punts de la costa i de l'Alt Pirineu, els registres han oscil·lat entre els 34 i els 36 graus.
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 38,5
- Torroja del Priorat (Priorat): 37,8
- Seròs (Segrià): 37,3
- Alcarràs (Segrià): 37,3
- Gimenells (Segrià): 37,2
- Artés (Bages): 37,1
- Sant Salvador de Guardiola (Bages): 37,0
- Aldover (Baix Ebre): 37,0
- Ascó (Ribera d'Ebre): 37,0
- Girona (Gironès): 37,0
Nit tòrrida al mes de maig
En els darrers anys ha passat a ser habitual que el maig es registrin nits tropicals, quan el termòmetre no baixa dels 20 graus. Tanmateix, és força excepcional que se'n produeixi una de tòrrida. Ha passat a Portbou (Alt Empordà), on els 28 graus de mínima ha suposat un nou rècord en un mes de maig, superant els 26,8 registrats en el mateix observatori del coll dels Belitres el 29 de maig de 2001.
També a Barcelona i en altres punts de la regió metropolitana comença a costar a dormir. L'estació de can Bruixa, a les Corts, encadena cinc nits tropicals -a una sola del rècord- mentre que la del Raval són quatre. Al centenari observatori Fabra, per la seva banda, s'ha registrat un valor de 23,4 ºC, només superat pels 23,8 del 1922.
Cal recordar que la primera nit tropical a Catalunya es va produir el 10 d'abril a Portbou, la segona més matinera d'ençà que hi ha dades només superada pel 2024.
Màximes previstes per divendres
A l'espera que el cap de setmana les temperatures puguin recular mínimament -especialment allà on pugui descarregar algun ruixat- aquest divendres s'espera que els registres puguin tocar sostre a Ponent -algun punt pot fregar els 39 graus- mentre que a la costa i al prelitoral seran similars a les d'avui o una mica més baixes.
- Barcelona: 30 ºC
- Girona: 34 ºC
- Lleida: 38 ºC
- Tarragona: 29 ºC
- Tortosa: 37 ºC
- Tremp: 38 ºC
- Manresa: 36 ºC
- Vic: 35 ºC
- Sabadell: 33 ºC
- Figueres: 31 ºC