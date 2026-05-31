Alerta per perill alt d'incendi a nou comarques aquest diumenge

La calor i les altes temperatures protagonitzen l'últim dia de maig aquest diumenge, un dia en què, segons ha avisat el Meteocat, la temperatura està per sobre del que és habitual per a l’època de l’any, amb termòmetres que podran superar els 35 °C a Ponent i voltaran els 30 °C al litoral amb xafogor intensa.
Per aquest motiu, els Agents Rurals han activat aquest diumenge l'alerta per risc alt d'incendi forestal en nou comarques de l'interior oest del país. Davant d'aquesta situació, s'ha activat el pla Alfa en nivell 2 i es fa una crida a la prudència per evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Les comarques afectades són:
- Noguera
- Segarra
- Urgell
- Segrià
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Baix Ebre
Aquest dissabte ja es van posar en alerta de perill molt alt d'incendi 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on es va activar el pla Alfa en nivell 3. No obstant, la predicció meteorològica d'aquest diumenge ha reduït el risc davant els ruixats i els xàfecs que es preveuen al Pirineu i Prepirineu, alguns acompanyats de tempesta.
De fet, aquesta serà la línia en què es desenvoluparà el temps la pròxima setmana, en què es preveu un descens progressiu de les temperatures i l'arribada d'alguns fronts ens deixarà ruixats més extensos.
Incendi a Sarrià de Ter
Els Bombers han apagat aquest diumenge un vehicle que cremava totalment al voral de l'autopista AP-7, a Sarrià de Ter. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 14.36 hores i a les 16.30 hores el foc ja estava apagat, però ha propagat cap a vegetació i camps de cereal. L'incendi, que es propagava en baixa intensitat, evoluciona bé i els Bombers han informat que prioritzen tancar el cap.
Tot i que el foc ja està estabilitzat, es mantenen treballant en els flancs dret i esquerre 14 dotacions. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l'incendi ha afectat unes dues hectàrees de terreny agrícola i 500 m2 de zona forestal.