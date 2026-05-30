Arriben 21 nous pollets d'ibis ermità per consolidar la reintroducció de l'espècie als Aiguamolls

El projecte de reintroducció de l'ibis ermità als Aiguamolls de l'Empordà fa un nou pas endavant. Un total de 21 pollets d'aquesta espècie en perill d'extinció han arribat aquest dissabte a la Torre d'en Monrau, a Pau, on creixeran en captivitat abans de ser alliberats al medi natural.
La iniciativa està impulsada per la Fundació Alive i entra ara en una segona fase després d'un primer any que l'entitat qualifica d'"encoratjador". Els nous exemplars provenen del Zoobotánico de Jerez i del MiniHollywood. Els pollets, d'entre 15 i 30 dies de vida, han arribat acompanyats per la coordinadora del projecte a l'Empordà, la biòloga Marina Izquierdo.
Des que el projecte va començar la fase d'alliberaments, el març passat, s'han deixat anar 59 ibis ermitans. D'aquests, 49 continuen vivint en llibertat a l'Empordà, una xifra que la fundació considera molt positiva tenint en compte la dificultat de recuperar una espècie extingida a la zona des de fa segles.
Només tres morts
Només tres exemplars han mort durant aquest període. Un va ser atropellat prop de Perpinyà, un altre va morir després d'ingerir un objecte metàl·lic que li va provocar una greu infecció interna i un tercer va ser depredat. Això sí, més d'un ha necessitat atenció veterinària per lesions o accidents, i almenys dos d'ells no podran tornar a viure en llibertat.
Per controlar l'evolució dels ocells, tots porten dispositius GPS que permeten a l'equip tècnic monitorar-ne els moviments en temps real. Durant els primers mesos també reben alimentació suplementària, que es va retirant progressivament perquè aprenguin a buscar recursos de manera autònoma.
Una fita inesperada
Un dels episodis més destacats del primer any del projecte es va produir aquest abril, quan un ibis ermità procedent de Cadis va fer parada als Aiguamolls de l'Empordà en plena migració. L'exemplar, batejat com Frigg, havia participat en una migració assistida des d'Àustria fins a Andalusia i la seva presència a l'Empordà és vista pels responsables del programa com una prova de la viabilitat ecològica del projecte.