El temps del cap de setmana: baixen les temperatures i tornen els ruixats

Catalunya gairebé ha superat el rècord de temperatura més alta en un mes de maig aquest divendres, que s'han arribat a registrar 39,5 graus a Vinebre. Per sort, sembla que aquest dissabte i diumenge no hi haurà temperatures tan altes, si bé l'ambient continuarà sent càlid i les jornades seran assolellades. Alhora, s'espera que els xàfecs de tarda reapareguin a l'interior del país.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dissabte començarà amb el cel serè en general. L'ambient serà càlid, sobretot a primera hora i durant les hores centrals del dia. Tot i això, es formaran alguns bancs de núvols baixos o de boira al litoral. També creixeran les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, que poden deixar alguns xàfecs i que poden anar acompanyats de tempesta.
Diumenge no serà gaire diferent. El cel romandrà serè, en general. A partir del migdia, tornaran a créixer les nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, al Pirineu i Prepirineu, sectors de la resta del prelitoral i altres punts de la meitat nord, on el cel estarà més ennuvolat i on podrà tornar a haver-hi algun ruixat. Això sí, seran d'intensitat feble i moderada, i localment aniran acompanyats de calamarsa o pedra.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Quant a la temperatura, la previsió és que els termòmetres vagin baixant progressivament. Tot i això, encara es poden assolir els 36 graus en alguns punts de Ponent. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest dissabte:
- Barcelona: mín. 21 °C / màx. 26 °C
- Girona: mín. 15 °C / màx. 31 °C
- Lleida: mín. 18 °C / màx. 35 °C
- Tarragona: mín. 18 °C / màx. 26 °C
- Tortosa: mín. 19 °C / màx. 30 °C
- Manresa: mín. 17 °C / màx. 34 °C
- Tremp: mín. 18 °C / màx. 35 °C
- Ripoll: mín. 15 °C / màx. 30 °C
- Vielha: mín. 13 °C / màx. 27 °C
I, pel que fa a diumenge:
- Barcelona: mín. 21 °C / màx. 28 °C
- Girona: mín. 15 °C / màx. 31 °C
- Lleida: mín. 15 °C / màx. 33 °C
- Tarragona: mín. 18 °C / màx. 28 °C
- Tortosa: mín. 16 °C / màx. 33 °C
- Manresa: mín. 18 °C / màx. 34 °C
- Tremp: mín. 17 °C / màx. 34 °C
- Ripoll: mín. 16 °C / màx. 30 °C
- Vielha: mín. 13 °C / màx. 25 °C
I a mitjà termini?
De cara a dilluns, la tendència serà la mateixa. Pel que fa a les temperatures, s'espera que hi hagi una baixada progressiva. D'altra banda, dimarts hi podria haver precipitació una mica més extensa.