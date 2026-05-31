Barcelona estrena aquest estiu nou jocs d'aigua més: on i quan s'obriran?

Per afrontar un estiu que promet ser llarg i dur només hi ha dues opcions: resignar-se i adaptar-se. En aquest sentit, Barcelona i altres ciutats fa anys que impulsen actuacions per millorar el confort tèrmic dels veïns amb la creació d'una xarxa de refugis climàtics, la instal·lació de tendals a parcs així com la creació de zones de jocs d'aigua.
Fins ara n'hi havia nou que es van posar en funcionament aquest divendres coincidint amb la calorada de finals de maig. A més, al llarg del juny se n'estrenaran nou més en diversos punts de la ciutat. "És una estratègia molt ben benvinguda ja que no només permet que la canalla es refresqui sinó que dona vida als barris", assegura Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia.
L'actuació forma part del pla Calor, integrat dins del pla Clima, dissenyats per mitigar l'impacte de les altes temperatures estivals. Aquests espais s'integren directament a la Xarxa de Refugis Climàtics de Barcelona amb l'objectiu d'adaptar la trama urbana al canvi climàtic i oferir espais segurs i accessibles per a la protecció dels col·lectius més vulnerables.
Les noves àrees s'han distribuït per un total de vuit districtes de la ciutat i, per primera vegada, se n'instal·len a Sants-Montjuïc i a Sarrià Sant Gervasi. Concretament, els nous jocs d'aigua disponibles a partir d'aquesta temporada -obertura progressiva al llarg del juny- s'ubiquen en els següents punts:
- Plaça de Carme Simó (Ciutat Vella)
- Avinguda de Mistral (Eixample)
- Plaça de Joan Pelegrí (Sants-Montjuïc)
- Jardins de Justa Freire (Sants-Montjuïc): ja en funcionament
- Parc de Joan Reventós (Sarrià-Sant Gervasi)
- Plaça de Harry Walker (Nou Barris)
- Jardins del Baix Guinardó (Horta-Guinardó)
- Parc d’Antoni Santiburcio (Sant Andreu)
- Plaça de Lolita Torrentó (Sant Martí)
Aquestes noves instal·lacions s'afegiran als espais que ja funcionaven i que es van posar en marxa aquest mateix divendres:
- Canyelles (Nou Barris)
- Parc de les Rieres d’Horta (Horta-Guinardó)
- Bon Pastor (Sant Andreu)
- Canòdrom de Meridiana (Sant Andreu)
- Plaça del Maresme (Sant Martí)
- Antiga Casa de l'Aigua (Sant Andreu)
- Parc de les Glòries (Eixample / Sant Martí)
- Jardins de Sant Joan de Déu / Illa Diagonal (Les Corts)
- Plaça de Caramelles (Ciutat Vella)
De cara a l'any 2027, l'Ajuntament de Barcelona preveu la incorporació de cinc punts de refresc addicionals, en el marc del pla de Barris. Dos d'aquests futurs espais se situaran a l'avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes, concretament a la cruïlla i a la plaça d'Espronceda (Sant Martí), mentre que els tres restants es col·locaran a la plaça del Poeta Boscà (la Barceloneta), a la plaça dels Fotògrafs Català (Sant Pere) i al carrer de Palamós (Nou Barris).
Tots els sistemes, segons el consistori, s'han dissenyat amb criteri de responsabilitat ambiental per minimitzar el consum de recursos hídrics. Els brolladors funcionen mitjançant un mecanisme de polsador temporitzat que impedeix reactivar el flux fins que no s'ha esgotat el cicle previ, reduint així el volum total d'aigua utilitzat. A més, enguany l'horari de funcionament s'amplia de 10.00 a 20.00 hores sense interrupcions durant el migdia, prestant servei des de juny fins a setembre. "És millor que al migdia els infants no siguin al carrer, però si hi estan, millor que tinguin jocs d'aigua", apunta Bonet.
L'Ajuntament de Barcelona en recorda les normes de funcionament:
- Són instal·lacions adreçades a infants a partir de cinc anys.
- S'ha d'entrar-hi calçat.
- No es pot accedir-hi amb animals de companyia.
- L'accés i el bany a les fonts ornamentals continua totalment prohibit
En aquest sentit, després dels problemes de l'estiu passat, s'ha aturat la làmina d'aigua de la font del Mirall de l'Aigua de la plaça de les Glòries. "Al costat hi ha una zona de jocs que va tenir molt èxit i no podem tornar a tenir accidents", ha assegurat la tinent d'alcaldia.