Barcelona dona per fet que Collserola estarà tancat tot l'estiu

Les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana (PPA) es mantindran durant tot l'estiu. Ho ha donat per fet aquest dijous el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que ha explicat que no hi haurà un aixecament "generalitzat" de les prohibicions. Amb tot, ha recordat que cal anar veient com modulen les restriccions el Departament d'Agricultura i les autoritats sanitàries i no ha descartat que es pugui adoptar alguna mesura més "quirúrgica".
D'altra banda, tot i que ha compartit la "preocupació" d'altres alcaldes, ha reiterat que cal complir amb les normes. "Som conscients que les restriccions generen incomoditats, però són necessàries per protegir el medi natural, la fauna i sobretot el sector ramader", ha indicat.
En aquest sentit, ha insistit que s'ha d'evitar "de qualsevol manera" la propagació del virus, ja que, si passés, seria una "autèntica tragèdia" des del punt de vista econòmic. Batlle ha admès també que si durant l'estiu continuen les restriccions a Collserola, hi haurà més "pressió" cap a altres espais, com ara Montjuïc o l'entorn de la regió metropolitana.
Al seu torn, el cap del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCEIS), Sebastià Massagué, ha indicat també que el fet que hi hagi menys presència de gent a Collserola arran de les restriccions també pot reduir el risc d'incendis. I és que el 85% de les ignicions són de caràcter entròpic.
Els bombers de Barcelona reforcen la campanya forestal
L'Ajuntament ha explicat que ha reforçat la campanya forestal dels Bombers de Barcelona a Collserola amb més recursos, prevenció i coordinació operativa. Des de fa una setmana, s'ha activat el Parc de Vallvidrera i s'han incrementat els recursos humans i materials per reduir el temps de resposta i millorar l’eficiència davant incendis forestals. En aquest context, els Bombers de Barcelona poden fer simulacres i aquest dijous a la tarda coordinaran un simulacre a Torre Baró per posar a prova la resposta operativa davant un incendi forestal amb risc per a la zona d’interfase urbano-forestal.
L'inici oficial de la campanya forestal es preveu el 10 de juny i el final de campanya cap a finals d'agost, depenent de la situació de risc que hi hagi al moment. Clara Latorre, membre de la divisió d'organització i intervenció del servei de Bombers de Barcelona, ha explicat que malgrat que han estat mesos molt humits que han permès sortir de la sequera continua havent-hi combustible mort acumulat dels anys de sequera. En aquest sentit, ha fet una crida a la "responsabilitat" i l'autoprotecció. El risc "real" del 2026 dependrà, ha dit, de les pluges que hi hagi durant el maig, juny i juliol i si el combustible nou generat està disponible o no per cremar.