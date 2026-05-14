Nou municipi amb positius per pesta porcina

Nova setmana i més positius per pesta porcina africana. En aquesta ocasió, 14 més que fan pujar el balanç global a 320, segons ha anunciat el conseller Òscar Ordeig. La principal novetat és que s'ha localitzat un cas en un municipi que fins ara n'havia restat al marge: Esplugues de Llobregat.
Continuar el "buidat sanitari"
Fa dos mesos, la Generalitat va anunciar una nova estratègia. Es passava de la fase de contenció a l'erradicació. Un fet que suposava marcar-se l'objectiu de no deixar ni un sol senglar a la zona d'alt risc.
En aquell moment, Agricultura estimava que a la zona zero del Vallès -al voltant del brot inicial de Bellaterra- quedaven uns 400-500 exemplars i 500-600 més a Collserola. Des d'aleshores, la pesta ha anat afectant nous municipis, tant de la zona d'alt risc com de la baix risc com per exemple Castellbisbal.
Aquesta darrera s'han analitzat un total de 395 mostres -entre animals capturats i altres trobats morts- dels quals 14 són positius, un dels quals a Esplugues a Llobregat, que s'ha convertit en el tretzè municipi on ha arribat el virus. Des del 28 de novembre, Catalunya ha confirmat un total de 320 casos.
19 municipis d'alt risc
Actualment, la zona d’alt risc inclou una vintena de municipis de l’entorn metropolità, especialment al Vallès i el Baix Llobregat, així com els accessos al Parc Natural de Collserola. Hi ha un total de tretze municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Castellbisbal (Vallès Occidental)
- Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
I sis municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)