El Parlament demana modificar l'anàlisi de les afectacions agràries del Plater

El Ple del Parlament demana al Govern modificar l'anàlisi de les afectacions agràries del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (Plater). Ho ha fet amb l'aprovació d'un punt d'una moció de la CUP amb el suport de Junts, ERC i Aliança, l'abstenció dels Comuns, PPC i Vox i el vot en contra del PSC. També ha tirat endavant un altre punt que reclama que les instal·lacions es prioritzin en edificis i espais artificialitzats i que, mentre no s'aprovi definitivament el Plater, se suspengui la concessió de llicències dels projectes que estiguin ubicats en municipis en què els ens locals hagin presentat al·legacions o recursos contenciosos administratius.
La moció demana crear una "capa zero" en el Plater en què els municipis i actors rellevants puguin participar "de forma real" en la seva implantació i que es tinguin en compte els estudis iniciats o finalitzats per les oficines comarcals de transició energètica per definir els espais de desenvolupament de les energies renovables amb la priorització d'espais artificialitzats.
El text també defensa compensacions per projectes que s'instal·lin als municipis i comptabilitzar a cada municipi i comarca la producció d'energia renovable per garantir que el Plater la tingui en compte per evitar una "sobrecàrrega" de projectes a un municipi o comarca productora d'energia renovable. Per contra, la cambra ha rebutjat el punt que demanava a l'executiu "retirar" i "refer" el Plater.
D'altra banda, la moció també insta a impulsar i finançar l'Energètica, amb un desplegament entès com a "prioritari per a la sobirania energètica del país". La cambra dona suport a portar l'Energètica "més enllà" dels edificis públics, incrementar al màxim la seva capacitat financera amb un programa pluriennal d'inversions i obrir-la a la participació dels ajuntaments i altres ens locals, universitats i centres de recerca en el seu accionariat, tot mantenint la participació majoritària de la Generalitat.
Paral·lelament a la moció de la CUP, el Ple del Parlament també ha aprovat un punt d'una moció dels Comuns que demana desplegar el Plater amb "criteris estrictes, prioritzant els models descentralitzats, l'autoconsum, les comunitats energètiques i l'ús d'espais degradats o ja transformats" i evitar la implantació d'infraestructures energètiques en zones d'alt valor ecològic.
100 milions per a conservació i restauració de la natura
La moció dels Comuns també demana al Govern garantir un "finançament estructural, finalista i transparent per a la conservació i restauració de la natura" amb la incorporació als pressupostos d'una dotació mínima de 100 milions d'euros anuals. D'altra banda, el text reclama a l'executiu tirar endavant la Llei de Biodiversitat i de Patrimoni Natural, posar en marxa l'Agència de la Natura de Catalunya i l'aprovació i execució "efectiva" dels plans de recuperació i conservació de les espècies amenaçades.