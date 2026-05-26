Moviments ecologistes i de la pagesia de la Catalunya Central «encenen el debat» contra el Plater

La coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, ha "encès el debat" contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater). Una primera mobilització, duta a terme aquest diumenge a Vic, que ha de servir per consensuar "una resposta organitzada" per rebutjar aquest projecte, ha afirmat la coordinadora de l'entitat, Júlia Vigué. Ha denunciat que "s'ha fet d'esquena a la població" i s'ha decidit "des dels despatxos de Barcelona". Per la seva part, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos d'Osona-Lluçanès, Oriol Rovira, ha alertat que "està en perill" l'activitat agrícola i "el futur" del sector.
La protesta ha arrencat amb una tractorada des del supermercat Mercadona perquè és "un dels principals responsables que mata la pagesia i la sobirania alimentària" al territori, ha denunciat Vigué. La coordinadora d'Eix en Lluita ha carregat contra el Plater, perquè "no s'han tingut en compte els territoris" i ha reblat que "no mira per la seva gent sinó per les grans energètiques". A parer seu, "això malmet" la terra i "els beneficis sempre van pels de sempre".
Vigué ha subratllat que "no estem en contra de les renovables", però que no es faci "a costa de la sobirania alimentària i del sector de la pagesia". En la mateixa línia, s'ha expressat el membre de Revolta Pagesa i del Gremi de la Pagesia, Jaume Prat, que ha lamentat que "es tiri pel dret" i que la iniciativa pugui traduir-se amb "expropiacions". Considera que encara "hi ha teulades i moltes altres zones per posar plaques solars".
En aquest sentit, Prat ha apuntat que a Barcelona, i a la seva àrea metropolitana, "hi ha molts metres quadrats de teulada" i "moltes zones productives". "Sempre se sol castigar a l'àmbit rural", ha retret. D'altra banda, Prat ha concretat que comarques com el Lluçanès i el Moianès estaran "perjudicades més fort", ja que les "terres no són tan fèrtils".
El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos Osona-Lluçanès, Oriol Rovira, ha posat l'accent en què està en perill "la viabilitat" d'explotacions. Alhora, ha detallat que "el 60% de les terres dels pagesos no és pròpia" i d'aquesta manera, "el problema són els grans propietaris, que no viuen de la terra, miraran per l'economia". Rovira ha insistit en el "risc" per al sector la implementació del projecte de renovables del Govern.
El responsable comarcal ha admès que "si s'ha de deixar de dependre de les nuclears, és un sistema que és necessari", però ha puntualitzat que "primer s'ocupin tots els espais que no siguin productius". Rovira ha suggerit que no s'instal·lin inicialment les plaques fotovoltaiques als cultius. "El 2050 necessitarem que hi hagi electricitat, però que no hi hagi teulades buides", ha indicat.
La jornada s'ha complementat amb xerrades i debats "sobre l'especulació i la propietat de la terra", ha assenyalat Vigué, amb l'objectiu d'articular una resposta dels col·lectius per qüestionar el model d'implantació d'energies renovables i l'ordenació territorial actual. Alhora, per acordar "accions" contra el PLATER.