Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 22, 23 i 24 de maig

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 22, 23 i 24 de maig a les nostres comarques
Vic: Festival Mans
Els dies 22 i 23 de maig se celebra a Vic el Festival MANS per a la justícia global amb un programa que inclou concerts, xerrades, circ o la cursa solidària Correm pel Sàhara, amb tots els fons destinats a projectes de suport al poble sahrauí.
Torelló: Pescabirres
Aquest dissabte 23 de maig als Jardins Vicenç Pujol de Torelló té lloc la 10a edició del Pescabirres, el festival de cervesa artesana de la capital de la Vall del Ges amb tastos, música en directe i la possibilitat de descobrir projectes independents que elaboren cervesa amb personalitat pròpia i una clara aposta per la qualitat i la proximitat.
Vic: 28è Festival de Jazz
El Festival Jazz Vic arriba enguany a la 28a edició del 14 al 24 de maig amb 18 concerts d'artistes nacionals i internacionals. La programació es desplegarà en diferents zones de la ciutat i, com a novetat, s'incorpora l'espai ETC com un dels escenaris del certamen.
Folgueroles: Flors del Desvari
Dissabte 23 de maig se celebra a Folgueroles el festival literari Flors del Desvari en el marc de la Festa Verdaguer 2026. La jornada comptarà amb els poetes Meritxell Nus, Ismael Joan Sempere i M. Antònia Massanet i música en viu, i es clourà amb micro obert.
Tona: Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell de Tona
Els dies 24 i 25 de maig té lloc el 82è Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell de Tona.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.