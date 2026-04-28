Festa Verdaguer 2026: Folgueroles i Barcelona reivindicaran el poeta «més rebel» amb més de 30 actes

"Teníem clar que volíem el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra la injustícia". Amb aquestes paraules, la directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix, ha explicat el lema que centra la programació d'enguany. En una clara al·lusió a l'obra En defensa pròpia, Boix ha explicat que representa la voluntat del poeta d'actuar davant la injustícia i "prendre acció dient senzillament la veritat": "Per desgràcia, l'actualitat avui està marcada per l'absència de justícia i era una prioritat posar el clam aquí". La Festa Verdaguer tindrà lloc del 15 de maig al 10 de juny entre Folgueroles i Barcelona, els llocs on va néixer i morir. L'acte inaugural serà A la llum de la veritat, un recital i concert que es farà a Folgueroles.
Boix ha explicat que per fer la programació, de la idea inicial de lluitar contra la injustícia i de la paraula contra la mentida, "n'han sortit propostes totalment coherents". En aquesta línia, el cartell de la Festa Verdaguer, que se centra en la idea de llum, es pot veure i sentir en versió sonora, amb veu de l'artista Neus Borrell, a les xarxes i al canal YouTube de la Fundació.
Com és habitual, la trentena llarga d'activitats s'ordenen en cinc àmbits temàtics: festa, art i poesia, música, recerca i activitats promogudes per la comunitat, com ara rutes literàries. D'entre les propostes, destaca la festa popular de l'Arbre de Maig, dissabte 16 de maig, amb la tradicional tallada i l'alçament que es fa a la plaça Verdaguer. L'arbre presideix tota la Festa Verdaguer com a símbol de la primavera i com a evocació de la cultura agrària del poble del poeta. Un cop s'hagi plantat l'arbre, al vespre, s'inaugurarà l'exposició La força Verdaguer: el temple de Flordeneu a càrrec de l'artista Neus Dalmau, que també oferirà una performance.
Folgueroles també oferirà la mostra anual de glosa o el tradicional mercat del llibre vell de poesia, on sovint es poden trobar originals. Tampoc hi faltaran els ballets i danses tradicionals de Folgueroles, al centre de la plaça, i el parlament d'homenatge a Verdaguer, que enguany recau en la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Una de les novetats d'enguany és que dos dels actes se celebraran a Perpinyà. Es tracta de la inauguració del monument Als catalans de França. L'artista Dualita Prats presentarà a la capital de la Catalunya Nord el cinquè monument del projecte Llengua, Natura i Pàtria, una iniciativa que vol posar en valor la llengua i la pàtria arreu dels Països Catalans. En aquesta ocasió, Prats ha elaborat un llibre en pedra, com el que hi ha a Folgueroles però de dimensions més petites, amb elements propis de Perpinyà. El secretari de la Presidència, Albert Dalmau, serà present a l'acte.
Durant la presentació de la Festa Verdaguer, també s'ha fet èmfasi en la presentació del llibre Balaig de Bernat Gasull (Verdaguer Edicions) que es farà a Perpinyà. Es tracta d'un llibre on s'explica el periple pirinenc de Verdaguer i la seva relació amb el cim del Canigó. Aquesta presentació també es farà a Barcelona al Museu d'Història de Barcelona.
Per la seva banda, la presidenta de l'entitat Amics de Verdaguer, Carme Torrents, ha explicat que enguany han renovat la junta i estan molt satisfets que s'hagin sumat al projecte joves d'entre 20 i 30 anys. Torrents ha assenyalat que s'ha treballat durant aquests anys per impulsar la Casa Museu i la cultura verdagueriana. "Ara no ens fa patir que el llegat de Verdaguer es perdi", ha destacat. En canvi, des del punt de vista d'activisme social, l'entitat ha decidit fer un viratge cap a la llengua i cap a la lluita perquè l'ús social del català no continuï minvant. "És necessari treballar aquest aspecte", ha dit.