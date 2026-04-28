Els fogons de Can Fabes reviuen a Tona per retre homenatge al cuiner Santi Santamaria

La cuina original del restaurant Can Fabes ha tornat a encendre's aquest dilluns a Tona en un acte d'homenatge al xef Santi Santamaria, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort. L'esdeveniment, organitzat per Font Gastronòmic i Santamaria Gastronòmic, ha servit per presentar les noves instal·lacions, en una jornada que ha reunit més de 500 persones entre cuiners, proveïdors, familiars i amics.
La Sala Santamaria, amb la cuina original, neix per preservar el llegat culinari del xef, així com mantenir viva la seva filosofia basada en el respecte pel producte. Durant l'acte, Ferran Adrià ha donat per tancada la polèmica que fa anys els va enfrontar: "Per part meva no hi ha res, i espero que ningú torni a obrir la ferida".
El gerent de Font Gastronòmic, Pere Font, ha assegurat que incorporar el llegat de Santamaria "és essencial" per al projecte empresarial i ha subratllat el compromís de la companyia amb els valors que van definir la seva cuina. Per la seva banda, Pau Santamaria ha destacat que la integració amb l'empresa permet continuar treballant amb la filosofia del seu pare i mantenir-ne la influència en la restauració professional.
L'editor Jon Sarabia també ha pujat a l'escenari durant l'homenatge a Santamaria i ha explicat que pròximament el llibre L'ètica del gust es reeditarà. A més, també s'està preparant un llibre d'homenatge a la figura de Santamaria, en el qual participaran alguns dels grans cuiners i cuineres presents a l'homenatge. El pròleg d'aquest llibre anirà a càrrec de Ferran Adrià.
Polèmica tancada
El xef multipremiat també ha agafat el micro per dirigir-se als assistents i s'ha mostrat molt content de poder ser a l'homenatge de Santi Santamaria. "Segurament s'hauria d'haver fet abans, però la vida és com és. L'important és l'avui, i avui l'important és que tornem a ser una família", ha dit el cuiner d'El Bulli.
"No serem hipòcrites sobre tot allò que va passar, va ser molt dur", ha admès Adrià en referència a polèmica més mediàtica de la gastronomia espanyola, que va esclatar amb la publicació del llibre La cocina al desnudo. En aquest volum, Santi Santamaria defensava la cuina tradicional i casolana davant la cuina "molecular" que s'estava imposant.
Adrià ha reivindicat la relació personal que l'unia amb Santamaria. Es van conèixer l'any 1984, ha recordat. "La majoria de gent només coneix els últims tres anys, però vam fer un munt de coses junts", ha explicat el cuiner. "Avui és el dia clau, per la meva part no hi ha res, i espero que ningú torni a obrir una ferida, que a més no existeix. Se la van inventar, no existeix", ha dit en to resolutiu.
Els grans noms de la cuina han recordat la seva figura
La jornada ha inclòs una taula rodona sobre el llegat del cuiner, moderada per la periodista Cristina Jolonch, amb la participació de figures destacades com Joan Roca, Carme Ruscalleda, Elena Arzak, Carles Gaig, Joan Roca i Nandu Jubany, entre d'altres, que han reflexionat sobre la seva influència en la gastronomia contemporània.
L'acte ha finalitzat amb un aperitiu elaborat amb productes de Font Gastronòmic, en un espai de trobada entre professionals, clients, col·laboradors, familiars i amics.
Noves instal·lacions i creixement empresarial
Amb la inauguració, Font Gastronòmic reforça el seu creixement amb un nou equipament de 4.800 metres quadrats dotat de tecnologia avançada per optimitzar la producció i conservació d'aliments. Entre les innovacions destaca un túnel de congelació per protons, que permet una congelació ultraràpida i preserva les propietats dels productes. La inversió ha rondat els 5 milions d'euros.
Les instal·lacions inclouen espais de recepció de matèria primera, àrees d'expedició i una zona de producció de 700 metres quadrats, i garanteixen el manteniment de la cadena del fred segons els estàndards de seguretat alimentària. El projecte ha comportat també un increment del 20% de la plantilla.
En aquest mateix espai s'hi integra l'activitat de Santamaria Gastronòmic, especialitzada en la distribució de producte fresc i de proximitat per a la restauració d'alt nivell.
L'espai Sala Santamaria, que integra la cuina original de Can Fabes, restaurada per conservar-ne l'estat i funcionalitat, i es destinarà a activitats formatives i creatives per a cuiners. També s'hi faran showcookings.