El ple de Vic tomba la moció de partits de l'oposició contra el tancament de l'alberg social

El passat diumenge 31 de maig va finalitzar definitivament l'activitat de l'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, un recurs d'emergència temporal en funcionament des del 2012. Encara que l'Ajuntament podrà disposar-ne en episodis d'onada de fred, la decisió presa pel consistori es fonamenta en la idea d'un "canvi de model" en l'atenció de les persones sense sostre, perquè les instal·lacions s'havien convertit en un recurs d'estades de llarga durada -allunyant-se del propòsit inicial d'atendre urgències-, o per la presència d'episodis d'inseguretat cada vegada més recurrents, dificultats de convivència amb perfils d'usuaris cada vegada més complexos.
Com a alternativa, l'Ajuntament ha activat els pisos d'emergències perquè les persones que vivien a l'alberg tinguin un espai amb millors condicions, mentre que part dels usuaris han retornat amb familiars.
Amb aquest context i en el marc del ple del consistori del mes de juny, partits de l'oposició -ERC, CUP, PSC i Vic En Comú Podem- han presentat una moció contra el tancament de l'alberg i per garantir l'atenció al sensellarisme. El text no ha prosperat, ja que l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic- i Som Identitaris hi han votat en contra, mentre que la regidora no adscrita Elisenda Carrera s'ha abstingut. Durant el debat i la votació de la proposta, una quinzena de persones de diferents entitats i moviments socials de la capital d'Osona s'han concentrat a les portes de la sala de plens de Vic per mostrar el seu rebuig al tancament del recurs social.
L'oposició critica "l'opacitat" i "les formes" del govern
Republicans, cupaires, socialistes i comuns -igual que els treballadors del centre- critiquen que van assabentar-se de la decisió del tancament de l'alberg social tot just dues setmanes abans de la data i a través dels mitjans de comunicació. En aquesta línia, carreguen contra "l'opacitat" de l'equip de govern a l'hora de decidir "tancar unilateralment" el recurs.
Pel que fa a alguns dels motius que han dut al tancament de l'alberg -com les estades de llarga durada o els perfils cada vegada més complexos- els partits signants de la moció insisteixen en el fet que s'hauria d'haver "dotat de més recursos o coordinar millor" l'espai. En aquesta línia, admeten que els pisos d'emergència poden ser "part de la solució pels casos de llarga durada", però sempre com a "complement" a l'alberg.
"Tancar el centre sense garantir alternatives suficients pot derivar en un moment crític i deixar persones al carrer", diuen els partits de l'oposició, i remarquen que la ciutat necessita donar "alternatives reals a situacions d'emergència residencial davant de desnonaments o condicions d'infrahabitatge i, en especial, en nuclis familiars amb menors a càrrec o a persones residents que no disposaven de ple accés a la ciutadania en trobar-se en situació administrativa irregular".
A la moció, els partits signants carreguen contra el govern municipal "per l'aposta decidida per foragitar la pobresa que no els agrada veure a Vic" i creuen que "no deixa de ser un episodi més d'un gir polític antisocial".
"El seu objectiu no és la pobresa sinó la gent pobra"
Des d'ERC creuen que els pisos d'emergència no són recursos "equivalents" a l'alberg i reiteren que "no es pot tancar un servei sense donar altres opcions". "Aquesta no és la política que s'està fent a nivell europeu, sinó que s'han de donar diferents opcions per abordar el sensellarisme", exposen els republicans.
"Tots els ciutadans i ciutadanes de Vic hauríem de voler combatre la pobresa i dotar les persones de mitjans i recursos perquè puguin millorar la seva qualitat de vida", diuen des del PSC, que retreuen al govern que "sembla que el seu objectiu no és la pobresa sinó la gent pobra". En la mateixa línia, des de Vic En Comú Podem acusen l'equip d'Albert Castells "d'estigmatitzar la pobresa" i de "portar tot el mandat fent gestions en contra dels més febles" per "tacticisme electoral".
Des de SOMI creuen que el govern municipal "té prou motius" per tancar l'alberg social: "Vic no es pot convertir en una ONG", diuen. Al seu torn, la regidora no adscrita Elisenda Carrera reitera que "comparteix la preocupació pel sensellarisme", però que el seu vot és una abstenció perquè li "falten dades".
El govern tanca files amb la decisió presa
El regidor Xavier Farrés (Ara Vic) va ser qui l'any 2012 va inaugurar l'alberg social de la ciutat juntament amb l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal. Argumenta que el recurs va ser pensat per a estades de curta durada amb l'objectiu de trobar una solució adequada per a les persones que havien de fer-ne ús: "Això no és el que està passant ara, els perfils s'han cronificat i s'ha convertit en un recurs de llarga durada i no és el que es pretenia". En aquesta línia, Farrés detalla que l'Ajuntament aposta per un canvi de model que "s'adapti a la realitat actual". Afegeix que, en cap cas, "es deixa de banda el sensellarisme" i detalla que la ciutat disposa d'una quinzena de pisos d'estada temporal i d'emergències que poden acollir una seixantena de places "per donar més dignitat i seguretat" als exusuaris de l'alberg.
Núria Homs (Junts), regidora de Benestar i Família de Vic, insisteix que l'Ajuntament aposta per "una evolució del model d'atenció" i que "no deixem les persones desateses". En referència a l'alberg, Homs defensa que "no és un habitatge ni un espai adequat per a viure-hi de forma permanent" i nega que el govern "doni l'esquena a la pobresa", sinó que "encarem el problema amb solucions que s'ajustin al context actual".
La regidora de Benestar i Família adverteix que "tenir una necessitat social no vol dir acceptar qualsevol solució per atendre-la" i afegeix que les persones usuàries de l'alberg "es mereixen seguretat, intimitat i condicions adequades i dignes" per ser acompanyades "de manera integral i amb visió global" juntament amb el sistema de salut o els àmbits social i laboral.
L'alcalde de Vic, Albert Castells, demana als partits que configuren el plenari que "prenguin consciència" que la ciutat "viu un repte social enorme que condicionarà el futur de les pròximes dècades". "Toca treballar per oferir un futur digne als 50.000 vigatans i vigatanes i hem de prendre mesures que vagin d'acord amb això", diu el batlle, tot afegint que cal debatre si la ciutat "vol continuar acollint" o "moderar l'arribada" de persones nouvingudes.
La moció ha quedat desestimada. El debat i la votació del text han acabat amb consignes de "Qui sembra la misèria recull la ràbia" i "Ajuntament burges, per la classe obrera res" per part d'una quinzena de persones que han assistit al ple per protestar contra el tancament de l'alberg.