Vic mantindrà la prova pilot de trànsit al carrer Jaume I fins a finals d'any

Aquest mes de juliol, l'Ajuntament de Vic ha posat en marxa una prova pilot per transformar la mobilitat al carrer Jaume I amb l'objectiu de limitar el pas de vehicles, reforçar la seguretat a les cruïlles i fer més accessible l'eixample Morató. El canvi més important afecta el sentit de la circulació, ja que els vehicles només poden anar direcció a l'oest, cap al carrer Manlleu.
Els primers dies del pla de pacificació de la zona han estat un xic caòtics i han generat dubtes i queixes per part de la ciutadania en un punt de la ciutat on, de normal, ja es formen embussos -sobretot en hores punta-.
La prova pilot s'allargarà sis mesos: el desembre es recopilaran noves dades i, al gener, es farà la valoració juntament amb els veïns del barri. Tot i defensar la proposta, el regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, admetia al ple municipal d'aquest dilluns corresponent al mes d'agost a preguntes de l'oposició que ha faltat informació a l'hora d'executar la iniciativa.
Dos anys de treball conjunt amb el veïnat
Membrives explicava que la prova pilot s'ha treballat durant més de dos anys juntament amb el veïnat del carrer Jaume I, el qual manifestava tenir "un problema d'excés de trànsit" a la zona. Durant aquest temps, el consistori vigatà ha dut a terme dos mesuraments -un el desembre del 2023, i l'altre, el desembre del 2025- per conèixer la quantitat de vehicles que circulen pel carrer.
Aquest mes de juliol, el govern de Vic i els veïns del barri van trobar-se per concretar la proposta per pacificar el trànsit, la qual "va ser votada per una àmplia majoria amb el compromís per part nostra que fos una prova pilot fins al gener", detallava el regidor de Mobilitat.
Membrives remarcava que, a la ciutat, cada any hi ha uns 1.000 vehicles nous i, en termes de mobilitat, "no fer res, és fer malament". En referència a les primeres queixes, el regidor deia que "són dades molt primerenques i la mobilitat necessita un temps per estabilitzar-se". Al mateix temps, subratllava que "era important començar al juliol i no a l'agost per veure com anava i, la prova de foc, serà al setembre". "La mobilitat es gestiona al revés de la intuïció i els resultats es veuen al cap d'un temps", concloïa el regidor.