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Un estiu marcat per la calor i l'eclipsi solar: les millors imatges de la temporada a Osona i el Lluçanès

Societat

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Publicat el 17 d’agost de 2026 a les 09:00

Calor. Segurament és la primera paraula que li ve al cap a moltes persones quan pensa en l'estiu 2026. Encara queden unes setmanes per tancar la temporada, però enguany, aquesta ha estat marcada per les altes temperatures i les onades de calor que no han donat respir al país. Tampoc a Osona i al Lluçanès, on alguns municipis han fregat els 40 graus.

La tònica dels mesos de juny i juliol ha estat la dels termòmetres disparats, mentre que la primera quinzena d'agost, si bé les temperatures han estat més altes que de costum per aquesta època de l'any, també han arribat les pluges, en alguns casos, en forma de tempestes acompanyades de fortes ràfegues de vent, pedra i calamarsa.

Calor a part, si per alguna cosa serà recordat aquest estiu 2026 és per l'excepcional eclipsi solar del 12 d'agost. A Osona i el Lluçanès, la visibilitat ha vorejat el 99%, encara que a bona part de la comarca els núvols van acabar fent una mica la guitza.

A continuació, un recull d'imatges captades pel fotògraf osonenc Emili Vilamala de l'estiu 2026 a casa nostra.

  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: arribada de la Flama del Canigó al pantà de Sau.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: una parella d`abellerols a Vic.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: albada i boirina a Malla.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: albada a Roda de Ter.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: camps de gira-sols al Brull.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: lluna minvant i Saturn.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: a punt per la tempesta, a Gurb.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: meandre de Sant Pere de Casserres.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: camps a Malla.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: la calitja i el sol, des del Pla d`Aiats.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: un tractor segant el camp.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: sortida del sol des de Sentfores.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: un tractor segant el camp.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: s`apropa la tempesta.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: la Via Làctia des de Sant Bartomeu del Grau.
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: camps, des de Vic.
Emili Vilamala
  • Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: un tractor segant el camp. -
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