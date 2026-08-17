Calor. Segurament és la primera paraula que li ve al cap a moltes persones quan pensa en l'estiu 2026. Encara queden unes setmanes per tancar la temporada, però enguany, aquesta ha estat marcada per les altes temperatures i les onades de calor que no han donat respir al país. Tampoc a Osona i al Lluçanès, on alguns municipis han fregat els 40 graus.
La tònica dels mesos de juny i juliol ha estat la dels termòmetres disparats, mentre que la primera quinzena d'agost, si bé les temperatures han estat més altes que de costum per aquesta època de l'any, també han arribat les pluges, en alguns casos, en forma de tempestes acompanyades de fortes ràfegues de vent, pedra i calamarsa.
Calor a part, si per alguna cosa serà recordat aquest estiu 2026 és per l'excepcional eclipsi solar del 12 d'agost. A Osona i el Lluçanès, la visibilitat ha vorejat el 99%, encara que a bona part de la comarca els núvols van acabar fent una mica la guitza.
A continuació, un recull d'imatges captades pel fotògraf osonenc Emili Vilamala de l'estiu 2026 a casa nostra.
Estiu 2026 a Osona i el Lluçanès: un tractor segant el camp. -