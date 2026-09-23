El darrer curs polític del mandat arrenca a Vic amb el «repte demogràfic» al centre del debat

Amb el setembre a punt d'arribar als últims compassos i amb un nou curs en marxa, el govern de Vic posa sobre la taula els grans projectes de ciutat pels darrers mesos de mandat abans de les eleccions municipals del maig del 2027. En roda de premsa, l'alcalde de la capital d'Osona, Albert Castells, ha posat en valor que ja s'ha completat un 75% del PAM -el Pla d'Acció Municipal: "La ciutat funciona, però queda molta feina per fer".
Entre les carpetes a tenir en compte per als pròxims mesos hi ha la mobilitat, l'habitatge, la seguretat i el civisme o el comerç, així com una de les grans preocupacions del batlle vigatà: el "repte" demogràfic.
Projectes de ciutat
Els mesos que vindran, el govern pretén desplegar diversos projectes, alguns dels quals ja estan a punt, com la segona edició del programa El teu barri, la teva veu amb l'objectiu d'acostar-se a la ciutadania i prendre nota de les seves necessitats; o l'entrada en funcionament del nou servei de bus urbà. En l'àmbit de la mobilitat també s'està treballant en la modernització del servei de taxi.
Pel que fa a la carpeta de comerç i promoció econòmica, s'haurà de definir com serà i a on s'ubicarà el nou mercat d'agroproductors, així com la posada en marxa del centre logístic al carrer Pellaire Dulcet. També començarà a caminar una nova oficina d'atenció i suport a persones que vulguin emprendre un negoci a la ciutat o la posada en funcionament d'una borsa de locals comercials de lloguer assequible.
En matèria de cultura, una de les grans novetats és la primera edició del Festival Canalla! aquest octubre, mentre que en l'àmbit del turisme, a principis del 2027 s'estrenarà un nou audiovisual immersiu al Vicpuntzero per donar a conèixer i potenciar el Vic barroc.
En l'àmbit dels serveis, l'alcalde vigatà ha dit que "som conscients que cal millorar", per exemple, en la neteja i en la recollida de residus, però ha admès que aquesta és una problemàtica "sovint associada a l'incivisme". Al mateix temps, Castells ha aprofitat per treure pit de la renovació al complet de l'àrea de serveis municipals durant el present mandat i ha anunciat la primera edició de la Festa dels serveis, el pròxim 4 d'octubre, que posarà en valor la feina de les persones que fan possible el dia a dia de la ciutat.
En educació, el govern vigatà continuarà apostant per l'etapa 0-3, per a una quarta escola bressol municipal i per a l'ampliació de l'Escola Estel o la Formació Professional.
Pel que fa a l'àrea d'activitat física i esports, els pròxims mesos s'han de poder veure les obres de la tercera pista poliesportiva al Pati Vic. De fet, el govern té feina amb aquest equipament, ja que s'ha "d'enllestir" el projecte per a fer-hi una segona fase d'actuacions. Durant la recta final del mandat, Castells també vol definir com serà la nova zona esportiva que es projecta al sud de la ciutat i continuar treballant perquè Vic sigui capital europea de l'esport l'any 2028.
Seguretat i habitatge, al punt de mira
D'entre totes les carpetes n'hi ha dues que, per l'equip de govern de Vic, prenen especial rellevància: seguretat i habitatge. En referència a la primera, Castells ha destacat que "s'ha fet molta feina", encara que "en queda molta per fer". En aquesta línia, ha tornat a reclamar a la Generalitat de Catalunya més implicació i més recursos. L'alcalde de Vic també ha admès que, entre els delictes que més preocupen, hi ha els relacionats amb el tràfic de drogues.
Albert Castells ha posat sobre la taula que, els darrers 12 mesos, els fets delictius han baixat un 10% a la ciutat i les detencions han augmentat un 10%. Tanmateix, el batlle ha anunciat que el pròxim mes de novembre es convocarà el Consell de Seguretat.
També preocupen les ocupacions i l'infrahabitatge. En aquesta línia, l'alcalde ha posat en valor la feina de coordinació entre els diferents agents implicats i ha revelat que "s'han deixat pràcticament a zero els intents d'ocupacions"..
Finalment, en matèria d'habitatge, pròximament s'ha de posar en marxa un projecte d'habitatge cooperatiu, mentre que es continuarà apostant per a la rehabilitació d'immobles. Tanmateix, la primavera del 2027 s'hauria de finalitzar la construcció dels habitatges amb serveis per a la gent gran.
Principals obres
Entre les principals obres per a la recta final del mandat hi ha la refroma del casc antic entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i la plaça Maria Àngels Anglada amb una inversió d'1,3 milions d'euros. També arrencarà la primera fase de transformació del Passeig per a fer d'aquest espai una zona "més amable" amb més zones de descans, ombres i verd urbà. Per aquesta actuació hi ha prevista una inversió de 300.000 euros.
Castells també ha explicat que, finalment, la Diputació de Barcelona ha donat llum verda a l'inici de les obres al carrer Major de la Guixa, que divideix el nucli en dos. Es tracta d'una actuació conjunta entre l'Ajuntament i la Diputació i està dotada amb més de 2 milions d'euros d'inversió.
D'entre totes les grans actuacions que s'han de dur a terme els pròxims mesos també n'hi ha subjectes al Pla de Barris, com la transformació de la carretera de Roda o la plaça Divina Pastora.
"El problema real és el repte demogràfic que viu la ciutat"
Vic ha crescut un 70% en els darrers 30 anys i ja ha superat -amb escreix- els 50.000 habitants. "La ciutat ha superat el límit que pot suportar", ha dit Castells, i ha afegit que "hem fet la feina i totes les competències municipals les hem exercit". L'alcalde vigatà ha parlat de "triple repte demogràfic": l'envelliment, l'augment de població i la diversitat.
En aquesta línia ha posat el focus en temes com la llei de dependència, l'emergència de l'habitatge o l'atenció al sensellarisme. També ha fet referència al padró i ha continuat demanant que l'Ajuntament pugui tenir competències en aquesta matèria. A tot plegat, Castells ha interpel·lat al Govern català a posar fil a l'agulla a les diverses qüestions.
"Defensem una ciutat cohesionada i on tothom qui hi és avui tingui oportunitats i pugui prosperar, però també apel·lem a la corresponsabilitat de la ciutadania per fer-a avançar", ha conclòs Castells.