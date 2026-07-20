Comença la construcció de 17 habitatges amb serveis per a la gent gran a Vic

En marxa les obres de construcció de 17 habitatges -13 d'individuals i quatre de dobles- amb serveis per a la gent gran a Vic, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de la ciutat i la Fundació de la Santa Creu.
Els nous allotjaments s'ubicaran a la segona planta de l'edifici annex de l'Hospital de la Santa Creu amb una superfície de més de 1.200 metres quadrats. Tal com detalla el consistori vigatà, són habitatges dissenyats sota el concepte de "viure com a casa", però amb el suport de serveis complementaris com hoteleria, fisioteràpia i nutrició, o activitats comunitàries.
El conjunt del projecte suposa una inversió de 2,3 milions d'euros, cofinançats entre les dues institucions. Està previst que els habitatges es puguin inaugurar la primavera de 2027.
El repte de l'envelliment de la població
Els habitatges amb serveis per a gent gran neixen amb l'objectiu de garantir que les persones grans i en situació de soledat puguin continuar vivint amb la màxima autonomia possible, en un entorn segur, connectat a la comunitat i amb accés als suports que necessiten en cada moment. En aquesta línia, el model que proposa l'Ajuntament de Vic amb la construcció dels nous habitatges "entén l'envelliment no com una limitació, sinó com una etapa de la vida que mereix ser viscuda amb plenitud".
En un context en què, les pròximes dècades, Catalunya afronta un augment significatiu de la població gran, el consistori insisteix en el fet de garantir que l'envelliment es produeixi en condicions de dignitat, autonomia i inclusió social. Aquest és un dels grans reptes del nostre temps i, amb els nous immobles, s'ofereix una alternativa entre el domicili propi i la residència assistida que permet a les persones grans en situació de soledat, mantenir el control sobre la seva vida quotidiana.