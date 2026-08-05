05 de agost de 2026

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Un cotxe queda totalment calcinat després de cremar en un pàrquing del Castell de Montesquiu

Successos

No hi ha ferits ni afectacions a l'entorn

  • Un cotxe ha quedat calcinat del tot. -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 13:35
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 13:38

Els Bombers han treballat per apagar les flames que han calcinat per complet un vehicle en un pàrquing de la zona del Castell de Montesquiu. En concret, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de l'incendi a les 3:24 hores de la matinada d'aquest dimecres.

Els Bombers van desplaçar-se fins al lloc dels fets amb una dotació terrestre amb l'objectiu d'apagar el foc que cremava el cotxe, que va acabar totalment calcinat. No hi ha hagut cap altra afectació a l'entorn proper ni tampoc cap persona ha resultat ferida.

 

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