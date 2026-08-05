Tona lamenta l'accident a la fira d'atraccions: «Podia passar»

Molts veïns de Tona s'han despertat aquest matí sorpresos per l'accident a la fira d'atraccions de Festa Major, on pels volts de les 12 de la matinada de dimarts, una desena de persones, la majoria menors d'edat, van resultar ferides en fallar un mecanisme de l'atracció coneguda popularment com l'Olla. Algunes de les persones afectades van ser traslladades a l'Hospital de Vic amb algunes contusions i fractures, però en cap cas amb ferides de més gravetat.
La sensació al poble és que l'accident "podia passar": "Mai m'han generat molta confiança les atraccions de les fires, quan veig la canalla enfilada a dalt tinc l'ai al cor", comentaven aquest dimecres al matí dues veïnes que passejaven a prop de l'esplanada de sorra de La Canal, on s'ubica la fira.
Des de primera hora del matí, els operaris treballen desmuntant les atraccions, que van quedar clausurades ahir a la matinada. A Tona, el succés ha deixat un mal regust a la Festa Major 2026, que precisament acabava ahir. Han estat sis dies de celebració tranquil·la i plena d'alegria troncada per l'accident que ha provocat una desena de ferits.
Alguns veïns del barri passejaven aquest matí per La Canal. Molts desconeixien els fets tot i viure a pocs metres de la fira, i afirmen que no van sentir ni les sirenes dels cossos d'emergències ni cap soroll fora del normal. Amb tot, una veïna del poble comenta que unes hores abans havia estat caminant per les atraccions i que el giny en qüestió "girava molt de pressa". Tot i la sensació que potser l'atracció que va fallar no complia amb els requisits de seguretat, fonts de l'Ajuntament del poble apunten que, a priori, tenia els permisos en regla.
Aquest dimecres al matí, els Mossos d'Esquadra -juntament amb Empresa i Treball- han fet la inspecció ocular de l'atracció afectada, que restava precintada des d'ahir a la nit, per determinar si disposa de tots els permisos i té les revisions en vigor. Durant una bona estona han estat observant detall per detall la mecànica de l'aparell, de la qual hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta expulsant les persones que hi estaven participant, tal com indiquen les primeres hipòtesis de la investigació.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Tona està recollint informació per esclarir què va passar, i reiteren el seu escalf a les persones afectades i a les seves famílies. Sigui com sigui, el succés ha desvirtuat una de les festes majors més nostrades de la comarca d'Osona i, ben segur, que a partir d'avui seran moltes les persones que abans de pujar a una atracció de fira observaran que tot estigui en ordre.