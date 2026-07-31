El Consell Comarcal aprova definitivament el Pla de Qualitat de l'Aire d'Osona

"És un gran dia". Amb aquestes paraules, la consellera Ester Coma (Junts) portava al ple del Consell Comarcal l'aprovació definitiva del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire d'Osona pel període 2025-2035. Es tracta d'un programa treballat de manera transversal des dels eixos estratègics de la mobilitat, l'agricultura i la ramaderia, el sector industrial i productiu o el sector domèstic, comercial i institucional.
El document inclou un total de 34 actuacions entre les quals hi ha l'aposta per mesures de pacificació del trànsit; la implantació d'una zona de baixes emissions supramunicipal; fer seguiment del compliment del marc normatiu i impulsar nous mecanismes de regulació i control de l'amoníac, així com el foment de bones pràctiques en la gestió i tractament d'aquest component; fer complir el marc normatiu i impulsar nous mecanismes de regulació i control de la crema de biomassa; limitar la implantació de grans calderes de biomassa en cotes baixes; o la voluntat d'incrementar la informació i dades disponibles sobre la qualitat de l'aire a la comarca i la referent a la relació entre l'exposició a contaminació atmosfèrica i la salut.
Diverses entitats i formacions polítiques han presentat al·legacions -un centenar- al nou protocol, algunes de les quals han estat estimades per complet, d'altres parcialment i, d'altres, desestimades per raons tècniques. "És enriquidor tenir una visió global i de comarca", deia en aquest sentit Ester Coma.
Un dels partits que havia presentat al·legats a la proposta és la CUP, algunes relacionades amb les zones de baixes emissions que haurien d'aplicar Vic i Manlleu o en referència a les restriccions a la circulació que es plantegen a la C-17 i la C-25, entre altres.
Amb el suport de totes les formacions polítiques que configuren el plenari del Consell Comarcal a excepció de la CUP, el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire d'Osona ha quedat aprovat definitivament. Ara, l'ens tornarà a reunir-se amb la Generalitat de Catalunya i, entre altres temes, demanarà la incorporació d'un tècnic "que ens ajudi a prendre accions i a coordinar-nos".
La contaminació atmosfèrica a la plana de Vic
La plana de Vic és una zona tradicionalment afectada per nivells elevats d'ozó troposfèric, un contaminant secundari que no s'emet directament sinó que es forma a partir de la reacció d'un altre contaminant, per exemple, d'òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV). Compost per tres àtoms d'oxigen (O3), necessita que la llum del sol trenqui els òxids de nitrogen i que es combinen amb l'oxigen convencional. Generalment, les concentracions més elevades d'aquest gas es produeixen, entre altres èpoques de l'any, durant l'estiu. L'ozó troposfèric és un contaminant nociu per a la salut humana i els vegetals, perquè és molt oxidant.
La contaminació atmosfèrica a la plana de Vic es dona per causes multifactorials. D'una banda, l'orografia del territori és especialment particular: la marinada empeny cap a Osona l'ozó produït a la regió metropolitana nord a través de la vall del Congost i, donat que la plana de Vic queda enclotada, aquest contaminant queda estancat al territori. A Manlleu és a on es pateixen les conseqüències més importants d'aquest fenomen, ja que se situa a la zona més baixa de la comarca.
D'altra banda, Osona és una de les zones amb més concentració d'amoníac d'Europa. Prové de les granges porcines i dels purins que s'utilitzen en l'agricultura, i quan es barreja amb altres gasos, formen la tempesta perfecta per la creació i dispersió de les partícules contaminants.
La problemàtica de la contaminació atmosfèrica a la plana de Vic és greu i, sense anar més lluny, les darreres dues setmanes el Departament de Transició Energètica de la Generalitat de Catalunya ha emès gairebé diàriament avisos preventius per nivells elevats d'ozó troposfèric. A més, en diverses ocasions s'han superat els llindars d'informació afectant la qualitat de l'aire del territori i, per conseqüència, la salut de la ciutadania i l'estat del medi ambient.