Preocupació a les Masies pels resultats de la consulta pel trànsit de Roda de Ter

L'Ajuntament de les Masies de Roda expressa la seva preocupació per "la manca d'informació completa i transparent" en relació amb la consulta ciutadana feta a Roda de Ter en referència al trànsit i la mobilitat. En un comunicat, el consistori de les Masies explica que algunes de les alternatives plantejades "tenen un impacte molt important" sobre el municipi i diversos barris de Roda. En concret, el text apunta que incidiria sobre els barris de la Creu i Santa Tecla i al voltant del Col·legi Mare de Déu del Sol del Pont, unes afectacions que "no es van exposar amb la claredat necessària abans de les votacions".
El comunicat continua dient que, la proposta en qüestió, també comportaria la construcció d'un viaducte de grans dimensions sobre el riu Ter, així com la construcció d'una rotonda a la carretera de Manlleu: "Aquesta actuació implicaria assumir bona part del trànsit, especialment de vehicles pesants procedents del polígon industrial de Manlleu, amb les conseqüències que això tindria sobre la mobilitat, la seguretat viària i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes".
L'Ajuntament de Masies de Roda també remarca que si aquesta actuació "s'executés íntegrament", el traçat afectaria el barri del Pla Xic fins a la recta de l'Esquirol "afectant de manera molt significativa camps agrícoles i diverses masies del nostre municipi". També defensen que "qualsevol projecte d'aquesta magnitud s'ha de desenvolupar amb la màxima transparència, amb informació rigorosa i completa, i garantint la participació de tots els municipis afectats en igualtat de condicions" i manifesten que vetllaran perquè "qualsevol decisió que afecti el nostre municipi es prengui amb responsabilitat, diàleg i respecte pel territori".
La variant nor-oest, la proposta guanyadora
Roda de Ter ha donat a conèixer els resultats del procés participatiu sobre la mobilitat i el trànsit al municipi. Un total de 834 persones -un 14,7% del cens amb dret a vot- han participat en la votació i han pogut escollir entre set alternatives, de les quals la més votada ha estat l'opció de construir una variant al nord-oest, que envoltaria el municipi desviant vehicles de la C-153 i podria disminuir el trànsit un 41% en un tram i un 77% en un altre.
Entre la resta de propostes, la variant oest ha obtingut 42 suports; la variant de Manlleu, 182; la pacificació integral del municipi, 101; la regulació i reducció del trànsit de camions, 192; l'augment del transport públic i la millora de la connectivitat municipal i amb les empreses de la comarca, 79 vots; i el Pla de millora Urbana, un total de 40 suports.