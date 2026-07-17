Un total de 834 persones participen en la consulta ciutadana sobre el trànsit a Roda de Ter

Roda de Ter ha tancat la consulta ciutadana sobre el trànsit amb la participació de 834 persones. Durant quatre dies, la ciutadania ha pogut donar la seva opinió sobre set propostes de millora. Del total de vots, 471 s'han emès telemàticament i 363 de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament. Les votacions van començar el dilluns 13 de juliol i van acabar el dijous 16 de juliol.
El cens de persones amb dret a vot -majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter- era de 5.670, de manera que la participació se situa en el 14,7%. És una xifra que, contrastada amb la Diputació de Barcelona, es considera alta, per sobre de la mitjana habitual en altres processos participatius municipals com els que es fan a través de la plataforma Participa. En aquesta línia, el govern municipal i la Taula del Trànsit, impulsors de la consulta, havien decidit no posar cap mínim de participació perquè el resultat fos vàlid, no obstant el percentatge final de participació és un factor que podria condicionar els següents passos.
Els resultats detallats, amb el suport que ha rebut cadascuna de les set propostes, es faran públics pròximament.
L'alcalde de Roda de Ter, Toni Mas, valora positivament la resposta ciutadana i reconeix que el consistori no s'havia marcat cap expectativa sobre quanta gent vindria a votar. Pel batlle, la consulta marca un abans i un després en la manera com el municipi fa participar la ciutadania, perquè mai s'havia dut a terme "un recull tan exhaustiu de la informació". Ho atribueix a la feina feta conjuntament entre les quatre formacions polítiques del consistori que formen part de la Taula del Trànsit, els serveis tècnics municipals, la Generalitat i les entitats i plataformes ciutadanes que s'hi han implicat.