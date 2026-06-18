L'Estiu a la fàbrica de Roda de Ter amplia el Festivalet literari per a infants i famílies

La Fundació Miquel Martí i Pol ha anunciat la programació per a la 6a edició del festival cultural Estiu a la fàbrica, previst pels dies 4 i 5 de juliol als jardins de l'antiga fàbrica La Blava de Roda de Ter. Aquest espai, on el poeta local hi va dedicar prop de tres dècades de feina, torna a acollir la cita. Aquest any destaca una modificació rellevant: el Festivalet literari s'estén, passant d'una matinal puntual a ocupar tot el dissabte 4 de juliol. Aquest canvi permet que infants d'1 a 12 anys, així com les seves famílies, participin d'una jornada sencera d'activitats centrades a estimular la lectura a través de formats diversos.
El programa inclou noves opcions com l'espai inspirador, el laboratori artístic i el bosc de contes. En paraules de la Fundació, "l'objectiu de l'activitat és fomentar la curiositat lectora i s'han organitzat activitats com l'espai inspirador, el laboratori artístic o el bosc de contes". Aquestes propostes, fins ara restringides a un matí, s'allarguen durant tot el dissabte. L'ampliació busca donar més marge perquè infants i famílies trobin espais de participació al llarg de la jornada.
La Blava com a nucli de creació i literatura
L'origen del festival es vincula amb la voluntat de donar una segona vida a l'entorn de la fàbrica La Blava com a punt de referència literari, cultural i social, i també com a espai de creació artística. La Fundació assenyala que "és el lloc emblemàtic on el poeta Miquel Martí i Pol va convertir l'experiència obrera en literatura universal". Això defineix l'estructura de tota la programació d'enguany, que suma branques artístiques com la dansa, la cuina i la música, sempre amb la paraula i la literatura com a eix estructural.
Diumenge amb presència de dones creadores
La jornada de diumenge 5 de juliol es focalitza en la participació de dones escriptores i artistes. Maria Nicolau proposarà la xerrada Menjar i identitat: La terra. La llengua. La cuina?, mentre que l'espectacle No vull que m'estimis, de Muntsa Verdaguer, també s'inclou en el programa. Així, el festival posa èmfasi en la visibilitat de la creació contemporània femenina dins l'àmbit literari i artístic.
Espectacle de dansa i beca de creació literària
El diumenge a la tarda arriba una de les cites centrals: l'espectacle de dansa que pren com a base la novel·la Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, interpretat per la ballarina Carla Adan. Aquesta obra s'ha endut la 3a beca de creació i residència Estiu a La Fàbrica, una iniciativa impulsada per la Fundació Miquel Martí i Pol i Cardant Cultura per donar impuls a espectacles amb fonament literari.