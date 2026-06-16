El Mercat de Música Viva de Vic programa més de 70 concerts amb notable presència d'artistes catalans

Ginestà, Lia Kali, Baiuca, Nacho Vegas, Dan Peralbo i El Comboi, Mama Dousha o Remei de Ca La Fresca són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Músic Viva de Vic, que tindrà lloc del 16 al 20 de setembre. La programació del 2026 comptarà amb un total de 72 concerts -50% de propostes nacionals, 24% d'estatals i 26% internacionals-, de les quals cinc seran coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte.
L'edició d'enguany es planteja com la
consolidació del nou model del certamen impulsat l'any passat amb la nova direcció artística formada per Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol. També es manté la voluntat d'esdevenir "un referent del sud d'Europa" apostant per teixir aliances professionals amb Portugal, França i Itàlia.
De fet, la
dimensió professional del Mercat de Música Viva de Vic continuarà sent un dels eixos principals d'enguany, un model avalat per les xifres de l'edició passada, quan van acreditar-se un total de 1.250 professionals del sector, un 40% dels quals van assistir al certamen per primera vegada. En aquesta línia, les activitats aniran des de showcases i concerts professionals, a pitchings, reunions de treball i trobades sectorials, spedd meetings, els Brindis -espai de networking informal- o les presentacions de projectes singulars.
El
gran públic també hi tindrà el seu espai, sobretot a l'emblemàtic escenari de la plaça Major, on actuaran artistes com Lia Kali, Ginestà o Mama Dousha. Al mateix temps, una de les grans novetats d'enguany serà la desaparició de l'escenari del Sucre. Des de la direcció, juntament amb l'Ajuntament, han decidit prescindir-ne, principalment, per la manca de propostes dins la programació que requerissin d'un espai de grans dimensions. Per contra, es traslladarà l'oferta més "underground" a la Carpa exterior de l'Atlàntida, per on s'espera que hi passin entre 3.000 i 4.000 persones per dia.
"Totes les dades mostren l'interès creixent pel Mercat de Música Viva de Vic", remarca l'alcalde de la ciutat, Albert Castells. Per la seva banda, Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua, subratlla "l'estreta" relació del MMVV amb la ciutat, així com el caràcter de "projecte estratègic de país" de la cita.
El
pressupost del MMVV és d'1,2 milions d'euros, dels quals 380.000 euros els aporta la Generalitat. Com a patrocinadors privats, el mercat rep la implicació d'Estrella Damm, com a patrocinador principal, i DICE, empresa recentment incorporada com a plataforma de la venda oficial d'entrades -i que pròximament incorporarà el català com a llengua habitual de compra per a la resta d'esdeveniments-. Enguany també es compta amb el patrocini de Vera i The Store Team, com a socis tecnològics. A més, des del MMVV també s'ha aconseguit un acord amb Apple Music, que passarà a ser la plataforma de streaming oficial del certamen.
MMVV 2025: concert de Sidonie a la plaça Major de Vic.
Xavi Torrent/MMVV
Espectacle inaugural, coproduccions i col·laboracions
El Mercat de Música Viva de Vic obrirà amb un
concert inaugural de producció pròpia, un projecte que compta amb la col·laboració de Barcelona MusicLab i que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en plena irrupció de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial o l'evolució dels formats escènics. La direcció de l'espectacle anirà a càrrec de la dramaturga i directora italiana, Lucia de Greco.
El MMVV també planteja
cinc coproduccions i col·laboracions, com les propostes del pianista brasiler Amaro Freitas i el músic senegalès Momi Maiga, una coproducció amb l' Auditori de Girona i el centre de creació La Marfà o el nou projecte del saxofonista Lluki Valverde -membre de La Ludwig Band- coproduït amb Primavera Labels.
Al mateix temps i per quart any consecutiu, el Mercat duu a terme el
projecte Acceleradora, una iniciativa orientada a acompanyar artistes en fases inicials i facilitar la seva incorporació al circuit professional. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb Cases de la Música i la FiM, i comptarà enguany amb la participació de La Publicitat, banda emergent de Barcelona. Programació i escenaris
L'escenari més emblemàtic del MMVV és el de la
Plaça Major, un gran espai de trobada que acollirà alguns dels concerts més destacats i dirigits al gran públic com les actuacions de Dan Peralbo i El Comboi, Lia Kali, Mama Dousha, Queralt Lahoz, Ginestà, Baiuca i Quimi Portet.
Enguany repeteix l'escenari de la
plaça de la Catedral consolidant-se com un espai obert, vibrant i pensat per a propostes de directe expansiu amb les actuacions d' Irina Mons, Marta Lasarte, Parquesvr, Sereias, Cloe Riembau, Crim, Hofe i Mujeres.
La
desaparició de l'escenari del Sucre fa aflorar l'espai de la Carpa, convertint-la en una de les ubicacions principals per a propostes enèrgiques i la interacció amb el públic. Els concerts s'hi desplegaran de dimecres a dissabte i hi passaran artistes com Pelados, Socunbohemio, Il Mago Del Gelato, Ivan Herzog, Dressed Like Boys, Giorgio Poi, Remei de Ca La Fresca, Cervatana, L'Eclair, Baya Baye, Maig o Malifeta.
El concert de Mishima va tancar el Mercat de Música Viva de Vic 2025.
L.Busquets/ACN
La
Sala 1 de l'Atlàntida acollirà les propostes de gran format escènic com Playgrxvnd, Marina Herlop, Amaro Freitas & Momi Maiga, Mar Pujol, L'arannà, Pep Gimeno "Botifarra" i Nacho Vegas.
A la
Sala 2 de l'Atlàntida s'hi reuniran projecte de format més reduït com les actuacions d' Antonio Arias, B1NO, Henrio, Begut, Gaia Banfi, María Marín, Ao i Romàntic Dimoni.
També es consolida l'escenari de l'
Església dels Dolors com un espai més íntim i singular amb Irenegarry, damoridemort, Bikoko, Badiola i Datzira, Sara Zozaya+Ke Lepo, Clara Mann, Rachid B i Rebe. Tanmateix, l' Església de la Pietat tornarà a obrir-se al MMVV amb les actuacions de Del Gesú i Vito Blasu.
Tampoc fallarà la
Jazz Cava com a espai de descoberta, improvisació, Jazz contemporani i electrònica selecta amb La Publicitat, Milkweed, Histo g, enMatu, Nahoomie, Ultralone, Duot feat. Barbara Togander, Irene Reig Quartet, La Valentina, loveang31, AlexAbril, Bernal, Surma, marta i Whitemary.
Finalment, la
també inclou dues propostes pel programacióMMVV 2026 públic familiar: Ambauka i Els Atrapasomnis.