Un Cabró Rock de tornades i comiats

Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Vic una nova edició del Cabró Rock, un festival més que consolidat a l'agenda cultural catalana i que, enguany, ha ampliat l'aforament fins als 60.000 espectadors. Durant les dues jornades, la cita ha reunit un total de 24 artistes dels Països Catalans que han posat l'accent en la llengua i la cultura d'arreu del territori.
El d'aquest 2026, però, no ha estat un Cabró Rock qualsevol, ja que el festival s'ha convertit en escenari de retorns i comiats que han fet riure i plorar a parts iguals als assistents a l'espectacle. Posar de manifest que, la cita, ha aconseguit convertir-se en un espai de trobada intergeneracional: "Teníem clar que volíem abraçar un públic molt ampli de totes les edats. No volíem ser només el festival on va la gent jove, sinó que també volem ser el festival on poden anar els seus pares i els seus avis", destaca el director del certament, Oriol Planesas.
Entre tots els concerts, en destaquen tres per la magnitud i el significat: Oques Grasses van ser els grans protagonistes de divendres -amb entrades exhaurides-, quan van materialitzar el seu comiat de la terra que els ha vist néixer, créixer i triomfar; dissabte també va ser emotiu i amb protagonistes del País Valencià: la tornada de la mítica banda de Pego, La Gossa Sorda, va fer xalar el públic amb èxits com Esbarzers o Quina Calitja, mentre que La Fúmiga va dir adeu a un públic entregadíssim amb una festa de pell de gallina que serà recordada durant molt de temps.
Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Lax'n Busto, The Tyets, Figa Flawas o Maria Jaume han estat alguns dels artistes que han completat el cartell de l'edició d'enguany, que com no podia ser d'altra manera, també havia preparat més d'una sorpresa que fer vibrar els espectadors. Parlem, per exemple, de l'actuació sorpresa del mític King África amb alguns dels seus temes més reconeguts, com la Bomba; o l'aparició a l'escenari de Naim Smaili de la mà de Figa Flawas.
El comiat d'Oques Grasses
Les 30.000 persones que divendres van assistir al Cabró Rock de Vic van tenir l'oportunitat de veure la darrera actuació d'Oques Grasses a la terra que els ha vist néixer, créixer i triomfar, convertint-se en un dels grups més influents de l'escena catalana dels últims anys. Capaços de sorprendre disc rere disc i de captar l'atenció del seu públic més fidel, però també d'anar guanyat seguidors pel camí, el grup osonenc diu adeu als escenaris aquest 2026 i, com era d'esperar, s'ha acomiadat de la comarca per la porta gran. El més destacable del concert és que no hi ha res a destacar: des del primer a l'últim minut, la tònica general del concert ha estat l'emoció i milers de veus cantant a ple pulmó cançó rere cançó, amb especial predilecció pels grans èxits del grup, com In The Night, La gent que estimo o Cul.
L'adeu de La Fúmiga i el retorn de La Gossa Sorda
Vinguts des d'Alzira, La Fúmiga van cremar el Cabró Rock de dissabte amb un dels últims concerts de la seva història. Després 13 anys de trajectòria fent música en valencià, s'han acomiadat d'Osona des de l'altaveu del festival de Vic amb una posada en escena exquisida i una connexió amb el públic de pell de gallina.
Però un comiat no és sempre un punt final a una història. Ho sap bé una altra banda vinguda del País Valencià: La Gossa Sorda. Després d'anys apartats dels escenaris, aquest 2026 han decidit fer un pas endavant i tornar amb la seva música de lletres festives i combatives. Tal com s'esperava, el Cabró Rock ha estat espectador d'un retorn esperadíssim pels més nostàlgics, però també, per les noves generacions de joves que canten i ballen fins a l'extenuació els temes de la mítica banda de Pego.
Referent de la música en català
Més enllà d'haver-se consolidat en el calendari dels grans festivals de l'estiu a Catalunya, la particularitat del Cabró Rock és la seva aposta per la música en català. Des de l'organització demostren any rere any que la flama de la llengua i la cultura catalana està més viva que mai i que és possible viure i pensar plenament en català, fins i tot, en els espais d'oci que mouen masses.
És un èxit rotund que un festival de la magnitud del Cabró Rock de Vic reuneixi artistes consagrats i emergents del panorama musical en català i que arribi a un públic tan ampli en gustos i edats. L'aposta del Cabró Rock és la de "portar la millor música en català fora de Barcelona i al cor d'Osona", a més de buscar i oferir concerts que tinguin un "punt especial i diferencial", conclou el director del festival.