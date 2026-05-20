Fillas de Cassandra, Anna Andreu i Cia. Manolo Alcántara actuaran al Cantilafont

El festival Cantilafont ha anunciat aquest dimecres el cartell complet de l'edició 2026, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost.
Enguany hi actuaran Anna Andreu, Fillas de Cassandra, Sarah Anglada amb Rose Bif i la Cia. Manolo Alcántara amb Refugi. Una programació que es completarà amb els noms ja anunciats com són El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut amb l'espectacle Clam.
El festival reivindica el paisatge, el món rural i la consciència per la sostenibilitat amb una oferta cultural per viure "sense presses ni aglomeracions". Aquesta edició se centra en la música i les arts escèniques, especialment el circ, i amb un entorn natural i rural d'aquesta zona del Lluçanès. Els abonaments ja estan a la venda al web.
El Cantilafont d'enguany comptarà amb una dotzena de propostes, de les quals vuit són musicals, tres d'arts escèniques i dues són sessions de DJ. Un any més, s'apostarà també per la gastronomia de quilòmetre zero per oferir una experiència "de proximitat, arrelada i conscient" al públic assistent.
El primer dia, Edna Bravo obrirà el festival amb una proposta entre folk i sonoritats del seu primer àlbum Sotabosc, on parla de temes com el dol, l'ansietat i la fragilitat emocional. Seguidament es podrà veure Rose Bif, de Sarah Anglada, un solo que barreja clown, text i moviment. A continuació serà el torn dels concerts. La primera serà Anna Andreu, acompanyada de la multiinstrumentista, Maria Arrufat, amb cançons de Vigília. Després actuarà Nyandú en el que serà el primer concert de la nova gira coincidint amb els 15 anys de trajectòria. I tancaran la nit Thelee i BibBeat.
El segon dia de festival començarà amb l'actuació de La Publicitat, una banda que combina rock i "lletres punyents". La Cia. Fèmut presentarà seguidament Clam, un espectacle que explora la llibertat des de la intersecció entre les tècniques acrobàtiques, la cultura popular i un espai circular. Més tard, El Petit de Cal Eril oferirà Eril Eril Eril, 12 cançons que transiten entre la llum i l'ombra, entre la intuïció i el dubte, entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem. La proposta escènica arribarà de la mà de la Cia. Manolo Alcántara que portarà Refugi, un retorn als orígens. I és que tornarà a caminar pel cable en un muntatge que parla de les pors, les limitacions i la necessitat de continuar avançant.
Aquell dia també actuaran les gallegues Fillas de Cassandra, que fusionant tradició oral, electrònica i feminisme amb cançons de l'àlbum Tertúlia, on reivindiquen la bellesa dels moments quotidians. A continuació serà el torn de Fades, un trio que canta pop català que avançarà alguns dels temes del seu nou treball que sortirà a finals d'any. I DJ Jolie tancarà el festival i la nit amb propostes electròniques, rock alternatiu i indi.