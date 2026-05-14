Arrenca el 28è Festival de Jazz de Vic amb una programació «eclèctica» que oferirà una vintena de concerts

Aquest dijous comença el 28è Festival de Jazz de Vic amb el concert tradicional de piano. Enguany, l'encarregat serà el pianista i compositor danès, Jeppe Zeeberg. El director artístic, Cai Godayol, ha explicat a l'ACN que la seva idea era mantenir la identitat del festival, centrat en les noves tendències del jazz, la improvisació europea i les músiques contemporànies, però també ampliar la programació i fer-la "una mica més eclèctica, per a tots els públics". Passaran pels escenaris del festival bandes com els islandesos AHDH o la flautista Nicole Mitchell. Una de les novetats és la incorporació de dos nous espais de concert: l'espai ETC i l'exterior de la biblioteca Pilarín Bayés. El festival s'allargarà fins al 24 de maig.
La programació continua situant el Festival de Jazz de Vic com un espai de referència del panorama jazzístic amb la presència de figures destacades com els islandesos ADHD, la flautista Nicole Mitchel, que vindrà amb un quartet, o Nik Bärtsch i Kaspar Rast. Tant ADHD com Mitchell aquest any només es podran sentir a Vic. Aquests artistes de primer nivell conviuran dins el festival amb projectes locals i estatals com el de Laia Molins i Jofre Fité Duo. També participaran en l'edició d'enguany els músics de l'EMVic Combos i la Big Band, com una plataforma per donar visibilitat el talent emergent. Altres noms com Signe Emmeluth's Amoeba, Andronikos Quartet, Blood Quartet, Joan Fort Organ Trio, Extraño Weys, Smack Dab, Playgrxvnd o Seven Cicle: Underpool Live Recording completen el cartell. Les nits de dissabte les tancarà el dj Miguelito Superstar.
Un 60% dels concerts són gratuïts i, la resta, tenen les entrades disponibles al web del festival. La Jazz Cava continuarà essent l'epicentre dels concerts, sobretot pels concerts de pagament de dijous, divendres i dissabte al vespre. A la plaça del Carbó hi haurà l'escenari amb els concerts gratuïts.
La necessitat de créixer en espais enguany arriba per la necessitat d'ampliar la capacitat del públic davant el creixement de festival, i també per poder millorar l'experiència dels assistents. D'aquí neix la incorporació de l'espai ETC i l'espai exterior de la biblioteca Pilarín Bayés. "Creiem que és una manera bonica de traslladar el festival a altres punts de la ciutat i que no es quedi centralitzat només a la Jazz Cava", ha dit Cai Godayol, el director del certamen.
Cada any visiten els diferents escenaris i propostes del Festival de Jazz de Vic unes 5.000 persones. "És una fita molt important", ha destacat Godayol. I ha afegit que habitualment es presenta "una proposta que potser no és molt propera, però a la vegada trobem molta gent que segueix el festival des de fa anys i venen expressament, o els que passejant es troben els concerts i s'hi queden". "Tenim la sort de tenir molts tipus de públics diferents", ha assenyalat el director.