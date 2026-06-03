Sant Julià de Vilatorta retorna a les arrels amb una nova edició del Keràmik

Sant Julià de Vilatorta es converteix, un any més, en un gran taller de ceràmica a l'aire lliure amb una nova edició del Keràmik, la festa dedicada al món de la terrissa i el fang. Tindrà lloc aquest dissabte 6 de juny i el parc de les Set Fonts en serà l'epicentre transformant-se en un espai sensorial i cultural de tradició artesana i creativitat contemporània. Més enllà del Mercat d'artesanies, enguany el visitant viurà una experiència directa per a totes les edats amb tallers gratuïts, exposicions o música en directe.
Arrels terrissaires
Durant segles, el poble de Sant Julià de Vilatorta era conegut com a Sant Julià de les Olles per la quantitat d'obradors de terrissa que hi havia. Prova d'això és que, fins i tot, els vilatortins i vilatortines tenen el sobrenom de tupinots i tupinotes, derivat del mot tupí, una olla petita d'una sola nansa que serveix per escalfar el vi.
En aquest context, el Keràmik és un homenatge a les arrels del municipi i els seus habitants. Una de les activitats més destacades de la fira és el Torneja't, que compta amb una instal·lació de 19 torns elèctrics on qualsevol persona pot experimentar la sensació de modelar fang fresc sota el guiatge d'experts. L'activitat també comptarà amb Salvador Capdevila, descendent de la històrica nissaga de ca la Llebre, que oferirà una demostració de torn de peu, la tècnica que va fer famós el poble de Sant Julià.
Entre les propostes de Keràmik hi ha el Mercat de ceràmica, un espai de venda d'artesania que comptarà amb 28 expositors. La fira completarà la programació amb tallers, l'exposició Viceversa de la ceramista Carme Collell, l'actuació del cantautor i actor Joan Masdéu i diferents opcions per a fer un mos.