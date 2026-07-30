Creació i criança es donen la mà en una masia d'Osona

Cardant Cultura ha posat en marxa una residència amb creació inclusiva a l'antic espai fabril Can Grau, a les Masies de Roda. És una proposta que permet als artistes desenvolupar projectes mentre conviuen amb les seves criatures.
En aquesta edició hi participen les escriptores Bel Olid, Elena Crespi, Marina López i Nívola Uyá, i la companyia Que No Salga De Aquí. La residència reuneix vuit adults i una desena d'infants, que desenvolupen el seu propi itinerari creatiu. Olid lamenta que "normalment a les residències hi van persones que no tenen càrregues de cures" i, per això, celebra la iniciativa. De la seva banda, Uyá diu que per a la seva filla l'experiència és "extraordinària": "Que pugui estar en un entorn de creació i llibertat és un somni".
Residències amb Creació Inclusiva és una iniciativa pionera a Catalunya que va posar en marxa l'any passat la cooperativa de suport a la creació cultural Cardant Cultura, ubicada a l'espai fabril de Can Grau, a les Masies de Roda. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. Tal com ha explicat a l'ACN Roser Montané, coordinadora de Cardant Cultura, el projecte consisteix a oferir un espai de creació per a adults que tenen criatures "permetent conciliar la vida familiar i el treball artístic gràcies a un itinerari propi per als infants".
Montané explica que el projecte neix de la inquietud de dues de les fundadores de Cardant Cultura -ella mateixa i Mar Carrera-: "Totes dues escrivim, estem vinculades al món cultural, i ens vam adonar que si volguéssim fer una residència, pel moment vital en què ens trobem, ja que estem en període de criança, no podríem fer-ho". "Vam pensar que havíem d'oferir alguna cosa que permetés conviure els dos mons", ha detallat.
En aquest sentit, Montané ha lamentat que el fet de no haver-hi residències com les que han impulsat des de Cardant Cultura fa que "durant uns anys, sobretot les dones, no puguin accedir a espais com aquests i llavors sembla que les dones no puguin crear, i això no és cert". Ho corrobora Bel Olid, que participa en aquesta edició de la residència. De fet, detalla que és una petició que fa anys que també fan des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. "A les residències d'escriptura normalment hi van persones que no tenen càrregues de cures i que tenen algú amb qui deixar les criatures", ha lamentat Olid, tot afegint que "això, òbviament, repercuteix en benefici de les persones que es desresponsabilitzen de les cures, que en general són els homes cisgènere", ha lamentat Olid. Per això, celebra que hagi nascut una iniciativa que permeti "compartir" les cures.
De fet, l'escriptora Marina López, una altra de les participants, no s'hauria plantejat presentar-se a la convocatòria d'una residència artística si no hagués estat inclusiva. "Si vaig optar a fer aquesta residència és perquè podia venir amb la meva criatura i tenir la possibilitat que mentre jo estigués treballant algú estigués per ella", ha explicat López. "Ja podem anar repetint el mantra dels drets culturals, però si no donem drets a les persones creadores, difícilment podem arribar a produir uns resultats que siguin dignes d'aquests drets", ha reivindicat.
Itinerari artístic propi per als infants
Una de les particularitats de la residència és que mentre els adults es dediquen a desenvolupar els seus projectes, els infants participen en un itinerari creatiu propi. En concret, la desena de criatures han estat acompanyades per l'artista, il·lustradora i dissenyadora Gibet Ramon, i, a més, han participat en tallers de dansa i moviment a càrrec de la ballarina Aina Núñez.
Ramon ha detallat que l'itinerari contempla unes activitats concretes, però assegura que han deixat molt espai per a "l'experimentació", sobretot en els infants de 3 a 7 anys. Pel que fa a la franja d'edat de 7 a 11 anys, la il·lustradora relata que els ha "acompanyat" i "guiat" en el procés de creació d'un còmic. Ramon, que habitualment ja imparteix tallers, reivindica que tothom "té la seva veu" i lamenta que, a mesura que ens anem fent grans, "agafem pors o deixem de fer coses per por a alguna cosa".
Raquel Loscos, integrant de la companyia Que No Salga de Aquí, ha participat en la residència amb els seus fills trigèmins i assegura que és un projecte "molt bonic". "Al principi ens ho plantejàvem com una cosa útil per a nosaltres, i ha acabat sent un projecte que té molt sentit per a elles", ha expressat.
També ho creu l'escriptora i il·lustradora Nívola Uyá, que assegura que la va motivar molt a presentar-se a la convocatòria el fet de poder assistir-hi amb la seva criatura: "Potser em va moure venir un 60-40. Nosaltres com a creadores ja tenim els nostres anys i hem viscut moltes experiències, però el fet que ella pogués estar en un entorn de llibertat, de creació i on ha fet tribu i ha connectat, és com un somni".
Per la seva part, Elena Crespi és psicòloga i sexòloga i està enllestint la seva primera novel·la. Explica que a casa li costa molt trobar temps per escriure i concentrar-se "amb la canalla pul·lulant per allà". Per això, la residència de Cardant Cultura li va com anell al dit. Ella viu a Osona i, per tant, li queda a prop de casa. "Era com una conjunció ideal: no marxo gaire lluny, estic a prop de casa per si passa alguna cosa i, a més, els meus fills poden venir i fer coses creatives", ha celebrat Crespi.
"És fals que l'escriptor necessita només la solitud i el silenci"
Les participants en la residència valoren molt positivament el contacte que han tingut entre elles. "Al final tots tenim la idea que l'escriptor necessita solitud i silenci, però això és fals", ha assegurat Marina López. Creu que és important tenir contacte "amb altres mons i llenguatges".
Per la seva banda, Olid assegura que s'han generat "espais de confidències i de compartir els processos creatius" i admet que ha passat una cosa "meravellosa" que és que hi ha hagut "permeabilitat". "En la meva peça ressonen alguns dels moments que hem viscut i això enriqueix absolutament el projecte", ha expressat.