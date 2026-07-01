Un estiu farcit de cultura a Can Grau

Cardant Cultura ha presentat aquesta setmana la nova programació de l'Estiu a Can Grau, la Festa Major d'Obeses i la nova edició de les Residències amb Creació Inclusiva. "Des de Cardant Cultura no presentem només una programació, sinó una manera d'entendre la cultura. Defensem un model cultural arrelat al territori, que acompanya la creació contemporània, incorpora les cures i treballa des de la cooperació", remarca la coordinadora de Cardant Cultura, Roser Montané.
Pel que fa a la iniciativa L'Estiu a Can Grau, es desplegarà del 6 de juliol a l'1 d'agost durant les tardes de dilluns, dimarts i dimecres amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural pensada per a totes les edats i en el marc d'un espai on assistir a activitats, llegir, jugar, descansar, compartir estones o descobrir processos de creació artística.
L'Estiu a Can Grau l'impulsen Cardant Cultura, Disseny Integral de Projectes, Pol·len Edicions i Anigami, amb la col·laboració de Gargamel Joguines. En aquesta línia, la programació inclou 14 activitats culturals que van des de les arts escèniques, passant per la literatura, música, les arts visuals, el pensament crític o les propostes participatives. Entre les propostes hi ha, per exemple, tallers familiars, presentacions de llibres, concerts o activitats creatives.
A les tardes, també s'oferirà un espai de joc per a infants de 0 a 12 anys amb joguines de Gargamel, així com un espai de lectura ideat per Pol·len Edicions, servei de bar i, en algunes ocasions, inflables d'Anigami.
Festa Major d'Obeses
L'Estiu a Can Grau tancarà l'1 d'agost amb una nova edició de la Festa Major d'Obeses, una iniciativa consolidada dins del projecte que va néixer amb la voluntat, entre altres coses, d'oferir al grup un espai on presentar el seu directe fora de les dinàmiques comercials i els circuits de la indústria cultural.
La jornada iniciarà amb el debat Qui sosté la cultura? Del macroesdeveniment a l'ecosistema cultural, amb la participació del gestor cultural i fundador d'Indigestió, Jordi Oliveras; el músic i compositor Arnau Tordera; i l'escriptora i periodista, Empar Moliner.
La programació continuarà amb Glissandum, un espectacle de dansa aèria i arts del moviment de Guillermina Brandauer i Toni Ortiz; el concert de música d'arrel de Bufalodre; i culminarà amb el concert d'Obeses, que comptarà amb la col·laboració especial de l'harmonicista internacional Joan Pau Cumellas i una intervenció artística de SandArt, a càrrec de Toni Ortiz.
Residències amb Creació Inclusiva
Les escriptores Bel Olid, Elena Crespi, Marina López i Nívola Uyá han estat les seleccionades en la convocatòria de Residències amb Creació Inclusiva 2026, impulsada per Cardant Cultura conjuntament amb Pol·len Edicions, Disseny Integral de Projectes i Anigami. Totes quatre participaran en les residències acompanyades de les seves criatures. Enguany, per primera vegada, aquesta metodologia també s'estén a les residències d'arts escèniques amb la participació del Col·lectiu Que No Salga De Aquí, integrat per dues famílies i cinc criatures.
En total, sis famílies conviuran i crearan a Can Grau del 17 al 24 de juliol, consolidant un important creixement del projecte. Aquesta serà la tercera edició de les Residències amb Creació Inclusiva. Després d'una prova pilot realitzada l'any passat en dues convocatòries de residències literàries, el projecte fa aquest 2026 un doble salt: d'una banda, qualitatiu, incorporant també les residències d'arts escèniques; i de l'altra quantitatiu, ampliant notablement el nombre de famílies participants.
Les residències parteixen d'una metodologia pionera que entén que la conciliació i les cures no han de ser un obstacle per a la creació artística. Per això, mentre les persones residents desenvolupen els seus projectes, els infants i joves participen en un itinerari propi de natura, arts visuals i arts escèniques. No es tracta d'un servei de canguratge, sinó d'un espai de creació artística que els converteix també en protagonistes de la residència.
Durant la setmana, els infants i joves participaran en activitats de natura i aventura conduïdes per Anigami, així com en propostes de creació en arts visuals amb Gibet Ramon i en arts escèniques amb Aina Núñez.
Amb aquesta iniciativa, Cardant Cultura i les cooperatives impulsores continuen desenvolupant un model pioner que vol fer compatibles la creació artística i les cures, contribuint a construir unes polítiques culturals més inclusives i facilitant que les persones creadores amb responsabilitats familiars puguin accedir als espais de residència sense renunciar a la vida familiar.
Mar Carrera, sòcia de Pol·len Edicions i de Cardant Cultura, destaca el caràcter innovador de les Residències amb Creació Inclusiva, afirmant que "hem inaugurat un nou model de fer residències a Catalunya". Explica que aquesta metodologia situa les cures com un element central del procés creatiu i obre la porta a unes polítiques culturals més inclusives, fent compatible la creació artística amb la vida familiar.
Per la seva banda, Elena Crespi - escriptora seleccionada enguany a les Residències amb Creació Inclusiva- subratlla el valor d'aquest model de residències per a les persones creadores amb responsabilitats familiars: "Jo no m'hauria pogut plantejar fer una residència si no fos en aquest format, no només per la conciliació familiar, sinó també per un tema econòmic: soc autònoma i no és fàcil poder trobar l'espai i el temps per poder crear en un projecte que d'entrada no et dóna diners". L'escriptora, de Torelló, també posa en valor que iniciatives d'aquest tipus neixin des del territori i permetin a les creadores desenvolupar els seus projectes a prop de casa.
Construir des del territori
Els tres projectes de Cardant Cultura per a l'estiu 2026 comparteixen una mateixa manera d'entendre la cultura treballant per construir un ecosistema cultural arrelat al territori, basat en la cooperació, el suport a la creació contemporània, les cures i la implicació de la comunitat.
Aquest compromís es tradueix en criteris específics que afavoreixen la participació d'artistes i escriptores del territori en les convocatòries de residències; en una programació que dona protagonisme a creadors com Santi Serratosa, Toni Ortiz, Aina Núñez, Gibet Ramon, Ànana, Subi i altres professionals de proximitat; en l'aposta pel producte local i els proveïdors del territori com El Serradet de Barneres; i en el treball en xarxa amb agents culturals com el Museu del Ter, la Fundació Miquel Martí i Pol i nombroses entitats i col·lectius.
Per a Cardant Cultura, fer cultura des del territori no significa només programar activitats fora dels grans centres urbans, sinó generar oportunitats de creació, reforçar el talent local, establir aliances estables i construir projectes amb retorn social.