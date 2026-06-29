Els actes imprescindibles de la primera setmana de la Festa Major de Vic

Alegria, que és Festa Major!!! Aquesta és una de les frases que més se senten per tots els racons de la ciutat de Vic des del passat dissabte, quan van arrencar les Festes de Sant Miquel dels Sants. La festivitat s'allargarà fins al pròxim 12 de juliol amb més d'un centenar de propostes farcides de tradició i cultura popular per a tots els públics i gustos.
Des de la redacció d'
Osona .com hem preparat un recull de les activitats i actes imprescindibles per a la primera setmana de Festa Major de Vic, entre les quals no pot faltar la Diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat, el pròxim diumenge 5 de juliol. Gresca i xerinola amb verds, vermells i negres
La
Festa Major de Vic va arrencar el passat dissabte 27 de juny amb un dels actes més esperats i multitudinaris de la celebració: La Crida. Milers de persones van omplir carrers i places de color verd, vermell i negre amb total protagonisme dels Caps de Llúpia de la ciutat, el Merma, el Nen i la Vella. A la nit, l'esclat de joia col·lectiva a la plaça Catedral va donar pas a l'inici de la festivitat de la capital d'Osona, però tothom va guardar-se algun cartutx que aniran ensenyant al llarg de la setmana en el marc de les festes que les tres colles desplegaran els pròxims dies.
En concret,
dilluns 29 de juny serà el torn d' Acció Negra, la particular festa dels de la Vella, que comptarà amb animació infantil i música en directe. El dimarts 30 de juny tindrà lloc S'ha d'estar molt Roig, la disbauxa que organitzen els del Nen. Comptarà amb concert familiar i concerts per a tots els públics. Finalment, el dimecres 1 de juliol hi haurà l'Enverda't, la festa dels del Merma, també amb animació infantil, el Torneig de Vòlei Plana de Beach i música en directe. 2. Cursa dels 7 portals
El
dimecres 1 de juliol té lloc la cursa popular nocturna dels 7 portals, activitat esportiva que és un dels clàssics de la Festa Major de Vic. Enguany arriba a la 10a edició i s'ha convertit en una de les propostes més participatives de la celebració. El recorregut transcorre pel nucli antic i compta amb categories per a totes les edats i nivells amb sortida i arribada a l'emblemàtica Plaça Major de Vic.
Què? Cursa dels 7 portals
Quan? Dimecres 1 de juliol
On? Sortida i arribada a la plaça Major de Vic
Imatge d'arxiu la cursa d'Els 7 Portals de Vic.
3. Final de la Lliga per la Llengua
Divendres 3 de juliol té lloc la Gran Final de la Lliga per la Llengua de Vic, una iniciativa de l'Ajuntament de la ciutat per a fomentar l'ús del català de manera lúdica i participativa. La plaça de la Catedral acollirà l'acte, que s'emmarca dins del programa de la Festa Major 2026. La gala, presentada per Roger de Gràcia, comptarà amb quatre reptes lingüístics entre els vuit equips finalistes -sis de la branca popular de les colles del Nen, el Merma i la Vella i dos de l'escolar- i una prova oberta amb participació del públic. La gresca i la xerinola no hi faltaran i també hi haurà actuacions musicals en directe, així com una festa final amb Mon DJ i DJ Capde.
Què? Gran Final de la Lliga per la Llengua de Vic
Quan? Divendres 3 de juliol
On? Plaça de la Catedral 4. Bullici de Festa Major
Una Festa Major no és una celebració de cap a peus si no hi ha els
gegants i les figures festives de la ciutat. És per això que, a Vic, se celebra el Bullici de Festa Major, l'acte en el qual els tres Caps de Llúpia -el Merma, la Vella i el Nen- surten en cercavila pel centre de la capital d'Osona per anar a buscar els Gegants. Una proposta farcida de cultura popular i apta per a tots els públics, especialment pel familiar.
Què? Bullici de Festa Major
Quan? Dissabte 4 de juliol
On? Nucli antic de Vic
Gegants, caps de Llúpia i bestiari de Vic en una imatge d`arxiu.
Aj. Vic
5. La Cronoescalada
Un any més, torna la tradicional pujada de ciclistes, una
Cronoescalada que arriba a l' edició 12+1 amb moltes sorpreses. L'esdeveniment esportiu "més important de l'any" s'ha convertit en un dels clàssics de la Festa Major de Vic, una proposta divertida i esbojarrada que, a més d'esport, també ofereix música en directe i molt bon rotllo!
Què? Cronoescalada
Quan? Dissabte 4 de juliol
On? Vic
El Ball de l`Àliga en una imatge d`arxiu de la Festa Major de Vic.
Oriol Clavera
6. Diada de Sant Miquel dels Sants
El
dia gran de la Festa Major de Vic, la Diada de Sant Miquel dels Sants -patró de la ciutat, té lloc cada 5 de juliol, en el marc d'una jornada plena de tradició, solemnitat i cultura popular vigatana. Entre les novetats d'enguany, el seguici, l' ofici i les posteriors danses tradicionals comptaran amb la presència de Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. A més, els Gegants de la Ciutat i la família dels Caps de Llúpia hi tindran un paper especial, ja que han estat declarats recentment bé cultural d'interès local amb l'objectiu de protegir i reivindicar la imatgeria festiva de la ciutat.
Què? Diada de Sant Miquel dels Sants
Quan? Diumenge 5 de juliol
On? Casc antic de Vic