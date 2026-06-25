La Crida enceta la Festa Major de Vic

El verd, el negre i el vermell tenyiran els barris de Vic en el marc de la Crida de la Festa Major de la ciutat, que arrenca aquest dissabte 27 de juny i s'allargarà fins al pròxim 12 de juliol amb més d'un centenar de propostes.
La Crida dona el tret de sortida a la festivitat de la capital d'Osona i n'és un dels actes més multitudinaris, el qual any rere any aplega milers de persones que es reuneixen al voltant d'una de les tres colles de la ciutat -els del Nen, els del Merma o els de la Vella, cada una representada amb un color diferent- en el marc d'una festa plena d'identitat i cultura popular. Tindrà lloc el dissabte 27 de juny, i el moment àlgid de la celebració serà quan les colles es trobin a la plaça de la Catedral, on els tres caps de Llúpia ballaran i, a ritme de música, esclatarà la disbauxa omplint de joia col·lectiva tots els racons de la ciutat.
Des de l'Ajuntament i les colles, animen a gaudir "al màxim" de la festa, però insisteixen a fer-ho "amb civisme". En aquesta línia, i amb l'objectiu de protegir el patrimoni i el mobiliari urbà evitant el llançament de pintura, el consistori tornarà a repartir un líquid dels colors de les tres colles que no taca. A més, en el moment de més disbauxa a la plaça de la Catedral, s'instal·laran "tanques olímpiques" al perímetre d'alguns edificis com a mesura preventiva de protecció.
Rues de les colles
La Crida comença de bon matí, quan petits i grans es vesteixen per a l'ocasió amb el color que representa a cada colla i preparen utensilis per fer trastades amistoses als dels altres barris de la ciutat. És al migdia quan les tres colles han convocat els seus seguidors per a començar a amenitzar la festa amb propostes diverses.
Els vermells del Nen es trobaran a les 12:00 hores a la Serra de Sanferm per començar a escalfar motors. A les 14:00 hores començarà el dinar roig i, per fer baixar el menú, seguidament es desplegarà la Quinanena!. A les 18:00 hores començarà la rua pels diferents barris de domini roig.
Els verds del Merma es donen cita a Can Pau Raba a les 12:00 hores, quan iniciaran la venda de samarretes, el vermut musical i el dinar. A les 17:30 es desplaçaran fins al Guillem de Mont-Rodon, on han convocat les masses per donar el tret de sortida a la rua pels seus barris a les 18:00 hores.
Els negres de la Vella són els que tenen més novetats: si bé els altres anys convocaven la parròquia a la Guixa i posaven a disposició de la ciutadania un carrilet per fer trajecte, enguany canvien de plans i el dinar el faran a la plaça Gaudí. És en aquest punt on a partir de les 12:00 hores arrencarà el vermut musical amb Osona Soul Rebels, seguit del dinar. A les 17:30 hores, els negres es trobaran a la Tortuga, des d'on a les 18:00 hores donaran el tret de sortida a la seva particular rua –a les 19:30 hores, a la plaça Terradelles, hi haurà animació infantil-.
Finalment, vermells, verds i negres es trobaran a les 21:00 hores a la plaça de la Catedral, on hi haurà el tradicional ball dels caps de llúpia i un esclat de rauxa i disbauxa que donarà el tret de sortida a la Festa Major de Vic més popular i participativa.