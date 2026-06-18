El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic porta una estrena mundial amb connexions locals

El Festival Nits de Cinema Oriental 2026 presenta el seu cartell per a la 23a edició, que es farà del 14 al 19 de juliol a Vic. S'han seleccionat 45 films, entre llargmetratges i curtmetratges, dels quals 11 arriben en primícia internacional, cinc són estrenes europees i 14 nacionals. Aquest any, la Secció Oficial incrementa la presència d’animació, amb títols provinents de diverses regions asiàtiques.
Les propostes animades inclouen la sud-coreana Boss de Ra Hee-chan, la japonesa Rhapsody, Rhapsody signada per Gô Rijû, i la vietnamita Fists and Ambergris dirigida per Duong Minh Chi. L’apartat esportiu es nodreix de tres produccions de Hong Kong: Pass and Goal de Jill Wong, Hit n Fun d'Albert Mak, i Good Game de Dickson Leung. També apareixen històries sobre canvis a l’educació o retrats familiars, com la xinesa A Naughty Yet Dreamy Boy de Li Kelong, la sud-coreana The Beetle Project de Jin Kwang-kyo i Unexpected Family de Jackie Chan, on una família reconstrueix els records més importants d’un avi amb Alzheimer.
L’espai oficial dedica també un apartat al cinema d’acció d’arrel asiàtica, incloent arts marcials, kungfu, tokusatsu, wuxia i altres subgèneres. En destaca Drunken Blade, amb el relat d’un "espadatxí borratxo" en defensa d’un poble contra bandits. Altres exemples: Against All Odds del xinès Lau Ho-Leung, el thriller Road to Vendetta (coproducció Japó–Hong Kong), i Agito: Psychic War, centrada en un agent de policia que s’enfronta a una colla de "criminals psíquics".
Secció akihabara: novetats i llegendes de vic
Fa dos anys, Minoru Kawasaki va rebre el Gran Premi Honorífic a Vic. Ara, el director japonès porta dues noves produccions a la secció Akihabara: Kaiju Heaven i, en estrena mundial, Shark 51. Segons fonts del FesNits, un dels elements singulars és que l’antagonista de Kaiju Heaven, Vicmon, pren el nom de la ciutat de Vic i la seva història arrenca segles enrere, vinculada a la capital osonenca.
Espais alternatius i sessions especials
Des de fa dos anys, la segona sala de l’Atlàntida a Vic s’ha convertit en escenari per a les propostes "més atrevides, juganeres i desbaratades del festival". Segons l’organització, "es projecten clàssics de culte del cinema de gènere de baix pressupost i films que celebren la contracultura". Enguany, es projecten el remake japonès Boody Muscle Bodybuilder in Hell, Ninja Operation: Knight and Warrior i The Sin Trade, de Cheng Siyi.
Durant tota la setmana, el Fesnits ofereix diverses sessions especials que complementen la graella principal. Entre les destacades, el clàssic d’arts marcials The Five Venoms, de Chang Cheh. El diumenge al matí hi haurà una marató dedicada al cinema d’acció xinès: es projectaran Fight Against Evil 3, The Butcher’s Blade i The Sixth Robber.
La pel·lícula de tancament serà la producció índia Superboys of Malegaon, on un grup d’amics decideix rodar els seus propis films per tal de projectar-los a la seva ciutat, davant la manca d’estrenes comercials de gran format.