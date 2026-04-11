La 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic homenatjarà «Doraemon»

El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026 ha donat a conèixer la imatge de la 23a edició, així com els primers títols que es projectaran enguany del 14 al 19 de juliol. Entre les grans novetats, el certamen retrà homenatge a una icona de la cultura pop en català, Doraemon. D’aquesta manera, el FesNits 2026, i en col·laboració amb Luk International, presentarà la nova pel·lícula del conegut gat còsmic mesos abans de la seva estrena en sales comercials.
L’avançament de la 23a edició ha tingut lloc aquest dissabte 11 d’abril a l’Espai ETC de Vic i ha comptat amb les intervencions de Quim Crusellas, director del festival; Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua de Vic; Jordi Farrés, dissenyador gràfic de la imatge promocional 2026; i Domingo López, programador.
L’acte s’ha completat amb la projecció d’un clàssic recuperat: es tracta d’El rei de les màscares, de Wu Tianming, una pel·lícula xinesa que s’havia mantingut més de dues dècades fora de distribució.
Nova imatge
La imatge promocional del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és la màscara tradicional kitsune (guineu) per expressar el seu esperit “despert, participatiu, divers i irreverent”.
A l’Àsia, països com la Xina o el Japó tenen màscares que transcendeixen l’ornament, són una manifestació teatral i espiritual per representar déus, dimonis o estats emocionals.
Primers títols de la 23a edició del FesNits
Enguany, la pel·lícula que donarà el tret de sortida al festival en el marc de la gala inaugural serà tailandesa. 4 Tigres, de Kongkiat Khomsiri, és un film d’acció, comèdia i aventures, un western històric, d’intriga detectivesca, fantasia còmica i, també, de crítica política.
Hong Kong també serà present al FesNits 2026 amb The Way We Talk, d’Adam Wong, una història d’amistat entre tres joves amb diferents condicions de sordes i de la seva manera de viure aquesta realitat.
La 23a edició del certamen també donarà protagonisme als retorns cinèfils com El noi lleó, que torna amb una segona part després que obtingués els premis del Públic i de la Crítica en la 19a edició del FesNits. Un altre retorn serà el film de tancament, Baahubali: The Epic, del director S.S Rajamouli.
Homenatja a Doraemon
Si l’any passat el FesNits va retre homenatge al personatge de Shin Chan, enguany pren el protagonisme una icona de la cultura pop en català: Doraemon.
D’aquesta manera, el certament serà l’escenari de presentació de la nova pel·lícula del gat còsmic mesos abans de la seva estrena en sales comercials. Doraemon: Aventures al món de l’art, endinsa el gat més famós del Japó, el Nobita i els seus amics en una pintura el contingut de la qual cobra vida.
Un festival amb molts rostres
Com cada any, el Festival Nits convertirà Vic en un epicentre de cultura asiàtica per a tots els públics i sensibilitats. És per això que, a banda de la programació cinematogràfica, hi haurà també un obra de teatre familiar produïda per la companyia Clau de Conte que reinterpreta una llegenda tradicional d’Indonèsia.
A més, el certamen i l’Escola d’Art de Vic donaran continuïtat a la col·laboració iniciada l’any passat i els alumnes de l’Eartvic confeccionaran petites entradetes animades, basades en el leitmotiv d’enguany, que es projectaran a les pantalles del festival prèviament a cada sessió. I també participaran en una original exposició de màscares d’inspiració asiàtica al CC Joan Triadú.