Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 12, 13 i 14 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny a les nostres comarques.
Vic: Cabró Rock
L'estiu comença quan arriba el Cabró Rock a Vic, un dels festivals més influents del país. Aquest 2026, reunirà 24 artistes d'arreu dels Països Catalans els dies 12 i 13 de juny a la zona esportiva de la capital d'Osona, entre els quals en destaquen Oques Grasses -en el que serà el seu últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic-, el retorn de La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, Els Amics de les Arts, Figa Flawas o Lax 'n' Busto. L'edició d'enguany es preveu més multitudinària que mai amb un aforament de 60.000 persones.
- Què? Fira de la ratafia
- Quan? 6 i 7 de juny
- On? Centelles
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Vic: Pacte dels Vigatans
El dissabte 13 de juny es commemora el Pacte dels Vigatans, un acte per a recordar els fets del 17 de maig de 1705, quan un grup de prohoms vigatans es van reunir secretament a l'Ermita de Sant Sebastià per signar un acord que marcaria el futur del país. La jornada comptarà amb l'esmorzar popular, la benvinguda, el relleu de la persona homenatjada, la reproducció i la signatura simbòlica del pacte i l'ofrena floral i l'entrega dels Premis Literaris 2026.
- Què? Pacte dels Vigatans
- Quan? Dissabte 13 de juny
- On? Ermita de Sant Sebastià (Vic)
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.