Oques Grasses faran un últim concert a Vic abans del comiat a l'Estadi Olímpic

Cabró Rock ha anunciat el grup Oques Grasses com un dels seus caps de cartell per a la pròxima edició de 2026. L'actuació del grup tindrà lloc concretament el divendres 12 de juny a Vic.
La banda va anunciar la seva dissolució definitiva el passat 9 de novembre amb un vídeo a les seves xarxes socials i va exhaurir les entrades per quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic congregant fins a 220.000 persones.
Ara el grup osonenc confirma un últim concert "a casa", a Vic, abans dels concerts a l'Estadi Olímpic, que tindran lloc el 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
Oques Grasses se suma al Cabró Rock 2026, i s'uneix a altres bandes ja confirmades pel festival, com ara Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Figa Flawas o Buhos. El Cabró Rock comença a completar un cartell que comptarà amb més de 20 artistes.
El Cabró Rock 2026 tindrà un aforament de prop de 30.000 persones per dia, i les entrades sortiran a la venda aquest mateix dimecres a les 12:00 hores tant al web del festival www.cabrorock.cat com a la web de la banda www.oquesgrasses.com.
El festival ha apuntat al comunicat que, per evitar confusions, en aquesta venda només hi haurà disponibilitat d'entrades de divendres i d'abonaments de 2 dies, però no de dissabte.