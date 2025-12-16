Tot a punt a Centelles per a una nova edició de la Fira de la Tòfona

El centre de Centelles acollirà els pròxims dies 19, 20 i 21 de desembre la 18a edició de la Fira de la Tòfona Negra, una de les trobades comercials més antigues de Catalunya, conjuntament amb la mostra internacional del Trufforum de Vic o la Fira de Vilanova de Prades.
Els quatre espais triats enguany per acollir totes les activitats que s'emmarquen al voltant de la cita seran els Horts del Palau dels Comtes, la Casa dels Galejadors, la carpa de la plaça Major i el Passeig.
Als Horts del Palau dels Comtes tindrà lloc el 12è Concurs de gossos tofonaires que, any rere any, té una alta participació amb protagonistes de totes les contrades del país. Al Passeig es podrà gaudir d'una vintena de parades, totes elles relacionades amb productes trufats i elaborats amb tòfona com maioneses, formatges, cervesa, pasta, xocolata, oli, salses, patés, cremes, pastissos, risottos o sucs de tòfona.
A la Casa dels Galejadors, el dissabte hi tindran lloc els maridatges de formatges del Molí de la Llavina i la cervesa centellenca Terra, mentre que el diumenge serà el torn del tast de vins per acompanyar la tòfona amb la sommelier Laura Serrano.
A la carpa de la plaça Major tindran lloc tant dissabte com diumenge els esmorzars de forquilla amb tòfona amb els xefs Pau Guiteras, Cesc Molera, Jordi Parareda i Ethan Álvarez. I també els tallers de cuina i degustació amb el mateix Álvarez, Medalla d'excel·lència i cinquè a la competició mundial de cuina per a joves professionals WordSkills 2024 i 2025.
La 18a edició de la fira s'encetarà divendres amb una xerrada de Martí Fargues, cap de vendes de Puig Bolets de Centelles, amb la proposta De la natura al planter: secrets de la tòfona silvestre i la cultivada. I en acabar la ponència, un maridatge amb els embotits de Mas Agrobotiga i cervesa Terra.
No hi faltaran els tallers infantils amb la Cristina Piñol ni tampoc el taller participatiu amb Cesc Molera, Jordi Parareda i Fina Vila tot cuinant i parlant de com es treballa la tòfona, i la seva degustació. El diumenge, a la carpa de la plaça Major, hi haurà un taller per elaborar un àpat festiu d'escudella tofonada i com evitar el malbaratament amb Montse Uran.
El fotoperiodista i gastrònom Toni Carrasco presentarà la Fira de la Tòfona de Centelles 2025.
Una temporada fluixa
La temporada de la tòfona negra -la Tuber Melanosporum, el diamant de la cuina- va començar el passat 15 de novembre i s'allargarà fins al 15 de març del 2026.
Aquesta setmana, els preus per quilo a França, segons la Llotja de Vic, cotitzaven entre 200 i 400 euros, la primera qualitat. I els mercats amb més producció eren els de Richerenches amb 300 kg, Sainte Alvère amb 33,5 kg, Saint Jean d'Angély amb 30 kg, Uzés amb 28 o Carpentras amb 26 Kg.
Segons experts tofonaires, la temporada es presenta fluixa i amb poca producció, sobretot pel que fa a la varietat silvestre. La de cultiu es mou amb altres paràmetres.